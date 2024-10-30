موعد ومكان عزاء الفنان حسن يوسف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:21 مساءً - كشف عمر حسن يوسف، عن موعد ومكان عزاء والده الفنان حسن يوسف، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد صراع مع المرض.

الأسرة تستقبل العزاء السبت المقبل

وكتب عمر حسن يوسف، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، "سوف تستقبل الأسرة العزاء في فقيدها الغالي المغفور له بإذن الله والدي الفنان حسن يوسف، يوم السبت الموافق ٢ نوفمبر بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب، ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

إعلان وفاة حسن يوسف

أعلنت الفنانة شمس البارودي، وفاة زوجها الفنان حسن يوسف صباح أمس الثلاثاء 29 أكتوبر، عن عمر ناهز 90 عاما، وأعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وفاة الفنان القدير حسن يوسف جاءت بعد عام تقريبا من الحداد على وفاة ابنه الأصغر عبدالله، و10 شهور على إعلان اعتزاله التمثيل والتفرغ للعبادة.

مسيرة حسن يوسف

وُلد الفنانبمنطقة السيدة زينب في القاهرة 14 أبريل عام 1934، والتحق بالدراسة في كلية التجارة ولكنه عشق التمثيل والفن بدرجة كبيرة حتى قرر أن يلتحق بمعهد الفنون المسرحية، والذي تخرج فيه خلال الخمسينيات.

عقب تخرجه في معهد الفنون المسرحية عمل الفنان حسن يوسف لفترة كمشرف فني للمسرح المدرسي بمنطقة بنها التعليمية، وجاء اكتشافه الحقيقي على يد الفنان حسين رياض والذي رشحه للمُشاركة بفيلم "أنا حرة" كوجه جديد أمام الفنانة لبنى عبد العزيز، والفنان شكري سرحان.

لم يتوقف إبداع الفنان حسن يوسف عند حدود التمثيل فقط، ولكنه خاض تجربة الإخراج السينمائي، حيث أخرج 9 أفلام سينمائية، وجاء أول فيلم من إخراجه "ولد وبنت والشيطان" عام 1971 والذي جسد بطولته أمام نجلاء فتحي لينطلق عقب ذلك في مسيرته مع الإخراج السينمائي.

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