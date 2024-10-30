علي وولاء لـ برنامج ستايل كود ..الحبّ في عالم السوشال ميديا هل يصمد أمام ضغوط الشهرة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:21 مساءً - هل يمكن أن يكون الحبّ في عالم السوشال ميديا حقيقياً بالرغم من الأضواء المسلّطة والآراء المتناقضة؟ كيف يقوى الحب بين اثنين يعرفان بعضهما ككتاب مفتوح، حتى وسط عواصف الانتقادات؟

في مقابلة خاصة لبرنامج "ستايل كود مع آسو"، يكشف الزوجان علي وولاء تفاصيل علاقتهما بدايةً من اللقاء الأول الذي أشعل الشرارة، وصولاً إلى التحديات الخفية وراء حياة الشهرة. لنتعرف إلى آرائهما الصريحة حول الثقة، الغيرة، والزواج وحكايات عن يوم زفاف لا يُنسى، بالإضافة إلى أسرار تخطي التعليقات السلبية، وأفكار عن الذكورية السامة. من خلال الحلقة يقدم الثنائي إجابات عميقة ومباشرة تحمل الكثير من المفاجآت. هنا تفاصيل، قد تفاجئك، حول حب لا يخضع لقواعد السوشال ميديا المعتادة.

إعداد: مزن السفاريني

علي وولاء: قصة حبّ.. ثقة وتحديات حياتية على وسائل التواصل الاجتماعي

علي وولاء مع برنامج ستايل كود

بدايات الحب دائماً مشوقة وجميلة، لذلك نرغب في معرفة، كيف كانت بداية تعارفكما؟

علي: كان لقاؤنا الأول في مناسبة اجتماعية، حيث دعتها والدتي للرقص برفقتي. كانت ترتدي فستاناً أحمر، ومنذ اللحظة التي رأيتها فيها، شعرت بأنها ستكون شريكة حياتي. لقد كان حباً من أول نظرة، وأيقنت أنها ستكون زوجتي في المستقبل.

يظهر علي وولاء كثيراً على السوشال ميديا. كيف تتعاملان مع التعليقات السلبية التي ترافق الظهور العام؟ وهل تشعر بالغيرة من تعليقات المتابعين التي تغازل ولاء؟

علي: في البداية، كان ظهورنا على السوشال ميديا لمجرد التسلية وقضاء وقت ممتع معاً. لم تكن هناك نية أخرى، ولكن بمرور الوقت، بدأت أواجه التعليقات السلبية. ومع ذلك، تعاملي مع هذه التعليقات يقوم على الثقة بيننا، فأنا أؤمن بأنها جزء من هذا المجال ولا تستحق الانتباه. الغيرة ليست موجودة بيننا، وأنا أثق في ولاء تماماً. هذه التعليقات مجرد كلمات على الشاشات، ولا تؤثر على ثقتي بها. فعندما يكون الحب والثقة موجودين، تصبح هذه الأمور غير ذات قيمة.

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"عندما يكون الحب والثقة موجودين، تصبح التعليقات السلبية غير ذات قيمة."



يوم زفافكما كان حديث الجميع، كيف تصفانه؟ وبعد الزفاف، ترددت شائعات حول بعض المشاكل. ما مدى صحة هذه الأقاويل؟

ولاء: كان يوماً استثنائياً في حياتنا. كثيراً ما أقول لعلي إنني أتمنى لو بإمكاننا عيشه مجدداً. كان يوماً مليئاً بالسعادة، ولا يزال عالقاً في ذاكرتنا كأجمل ذكرى مشتركة.

علي: لم تحدث أي مشكلات أثناء حفل الزفاف. لكن بطبيعة الحال، بعد الزواج، تبدأ مرحلة جديدة حيث يتعرف كل طرف إلى الآخر بشكل أعمق، وتظهر بعض الخلافات الصغيرة. ومع مرور الوقت، وجدنا أننا نحتاج إلى تقديم بعض التنازلات لنحافظ على استمرارية العلاقة وتطورها.

ما التنازلات التي قدمتموها لاستمرار العلاقة؟ وكيف هي علاقتك بوالدة علي، ولاء؟

علي: في بداية الزواج، كانت هناك خلافات حول بعض الأمور الصغيرة، لكن مع الوقت تعلمنا كيفية التعامل مع بعضنا البعض بشكل أفضل. أصبحت خلافاتنا وسيلة لفهم بعضنا بشكل أعمق، مما أسهم في تعزيز علاقتنا.

ولاء: الحمد لله، علاقتي بوالدة علي ممتازة. هي تعتبرني جزءاً من العائلة وتدعمني كثيراً. أحب أن أؤكد أنني لا أحب استخدام كلمة "حماة"؛ لأنها تحمل إيحاءات سلبية، وأعتبرها بمثابة سند قوي لنا.

هل تقومان بمراقبة هواتف بعضكما؟ وبرأيكما، هل هناك علاقات على السوشيال ميديا تسعى للشهرة فقط؟

علي: هذه العادة غير موجودة بيننا. نثق ببعضنا، لكن لدى ولاء الصلاحية لدخول هاتفي متى شاءت، وأنا بالمثل.

علي: للأسف، نعم. هناك العديد من العلاقات التي يتم الترويج لها لأجل الشهرة والأرقام، ولكننا نحاول أنا وولاء أن نبقى بعيدين عن هذا النهج ونقدم أنفسنا ببساطة كما نحن.

"الذكورية السامة هي عندما لا يفهم الرجل دوره الحقيقي، أو دور المرأة، في العلاقة."



هل تفكران بإنجاب المزيد من الأطفال؟ وما أكثر ما تخافين من خسارته، ولاء؟ وهل تؤمنان بالطلاق كحل؟

ولاء: إذا كنتِ تتساءلين عن خططنا الحالية، لا، ليس الآن. لكن علي يحب فكرة العائلة الكبيرة، وقد نفكر في ذلك بعد بضع سنوات. ولاء: إن أكثر ما أخاف فقدانه هو عائلتي والأشخاص الذين أحبهم. أما بالنسبة للطلاق، فنحن نؤمن بضرورة وجوده إذا كان فيه مصلحة للأطراف، خاصة إذا تعذرت الحلول. احترام الطرف الآخر حتى بعد الطلاق واجب، خاصة في حال وجود أطفال.

ما هي رسالتكما لأطفالكما؟ وكيف تعرفان الذكورية السامة من وجهة نظركما؟

علي وولاء: نريد أن نقول لعبود وأرايا: نحن فخورون بكما وسندعمكما في كل قرار تتخذانه. سنفعل المستحيل لتصلا إلى ما تتطلعان إليه.

علي: الذكورية السامة هي عندما لا يفهم الرجل دوره الحقيقي ودور المرأة. يجب أن يكمل كل طرف الآخر، وأن يدعما بعضهما في النقاط التي يحتاجها كل طرف. بدون هذا الفهم، قد يؤدي الرجل أو المرأة إلى نتائج سلبية للعلاقة.

"أن نكون كما نحن، دون أن نترك الأضواء تغيرنا، هو أساس حقيقي لكل علاقة ناجحة."





علي وولاء مع برنامج ستايل كود

ما هي الصفات التي تعجبك في ولاء؟ ولماذا توقفتما عن النشر على اليوتيوب؟

علي: كل شيء في ولاء مميز، لكن أكثر ما يجذبني هو شعرها، ابتسامتها، وعيناها. وفيما يتعلق بالإجابة عن ظهورنا في قناة اليوتيوب فبعد ولادة عبود، لم يعد لدينا الكثير من الوقت. وبعض الأفكار التي كانت تلهمنا سابقاً، لم نعد نشعر برغبة في تنفيذها، وأصبح الوقت موجهاً لعائلتنا.

هل الشهرة غيرتكما؟

علي: لم نتغير، فالشهرة، مثل المال، تكشف الحقيقة لكنها لا تغيرها. نحن كما نحن ولم تتغير قيمنا.

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