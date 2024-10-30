الخليج اليوم .. سقطت أثناء نزولها من الطائرة.. وفاة راكبة في مطار المدينة المنورة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تعرضت راكبة لحالة سقوط أثناء نزولها من الطائرة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مما أدى إلى وفاتها لاحقًا بعد نقلها إلى المستشفى.

في حين أوضح المركز الوطني لسلامة في بيان اليوم اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أنه تلقى بلاغًا عن حادثة وقعت على متن إحدى طائرات شركة "ليون إير" من طراز A330، وذلك للرحلة رقم LNI074 التي كانت تهبط في مطار المدينة المنورة.

أشارت المعلومات الأولية إلى وفاة راكبة إثر سقوطها أثناء النزول من الطائرة، وعلى الفور، توجهت الفرق المختصة بالمركز الوطني لسلامة النقل إلى موقع الحادث، وبدأت إجراءات التحقيق اللازمة للكشف عن الملابسات ومعرفة الأسباب، وسيقوم المركز بتقديم التوصيات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.