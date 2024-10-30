حلا شيحة تتحدث عن علاقتها بوالد أبنائها.. وهذا موقفها من الارتباط مجددا 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - أدلت الفنانة حلا شيحة بالعديد من التصريحات الإعلامية على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وفي واحد من اللقاءات تطرقت للحديث عن حياتها الشخصية، وتحديدا عن علاقتها بزوجها السابق وأبو أولادها الأربعة.

علاقة حلا شيحة بأبو أولادها

أكدت حلا أنها تحافظ على علاقة صداقة قوية مع زوجها السابق وأبو أولادها، خاصة وأن كل منهما يحب الأولاد ومرتبط بهم بشكل كبير، فكان من الضروري أن تكون علاقتهما جيدة.

كشفت حلا أن أبنائها الآن برفقة والدهم في كندا، وتتواصل معهم بشكل يومي من خلال فيس تايم، وقالت عن علاقتها بأولادها " بنتواصل كل يوم بالتليفون ونشوف بعض كل يوم فيس تايم وبسمع أخبار كل واحد لوحده وطلباته لوحده".

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حلا شيحة عروس مجددا

تحدث حلا أيضا عن إمكانية ارتباطها مجددا، وقالت أنه من الممكن أن تعيد النظر في هذا الأمر ولكن بعد عدة قرارات وتفكير مجددا بشكل أكثر وضوحا حتى تطمئن من جهه الشخص الآخر وتتأكد أنه أصبح الشخص المناسب حتى تستكمل معه حياتها.

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السلم والثعبان في مهرجان الجونة

خلال الأيام الماضية تم عرض النسخة المرممة من فيلم حلا شيحة الشهير "السلم والثعبان"، وذلك بعد 23 عام من بداية عرضه، وتم إقامة ندوة خاصة لصناع الفيلم على هامش فعاليات المهرجان.

فيلم السلم والثعبان تم طرحه بدور العرض السينمائية عام 2001، وهو من بطولة كل من هاني سلامة، أحمد حلمي، حلا شيحة، رجاء الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، عادل أمين، ثريا إبراهيم، علا رشدي.

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