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أبرزها تجاوز السرعة.. المرور تضبط 25 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق القوانين على قائدي السيارات.

خلال 24 ساعة، أسفرت جهود الحملات المرورية عن ضبط 25625 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 1616 مخالفة السير بدون تراخيص، و23 دراجة نارية مخالفة، و7860 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تم ضبط 1306 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و17 مخالفة موقف عشوائي، و12 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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