براءة شقيقة سعاد حسني من دعوى أسرة عبد الحليم حافظ بتهمة نشر أخبار كاذبة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل

قضت محكمة جنح قصر النيل حكم ببراءة شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، في اتهامها بإشاعة أخبار كاذب حول زواج المطرب الكبير عبد الحليم حافظ من شقيقتها.

وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى رقم 7148 لسنة 2024 جنح قصر النيل، والمقامة من أسرة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، ضد جيهان شقيقة الفنانة الراحلة "سعاد حسني"، بسبب تصريح زواج شقيقتها من عبدالحليم حافظ.

وجاء في الدعوى، أن شقيقة سعاد حسني، ظهرت في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، وأكدت أن عبد الحليم قد تزوج من سعاد حسني، وهو ما اعتبرته الأسرة سب وقذف وخدش سمعة العائلة، وإذاعة أخبار كاذبة.