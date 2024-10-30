"هيروين وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 7 آلاف كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

وجه قام قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديريتَي أمن أسوان ودمياط؛ حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية على النحو التالي:

في مديرية أمن أسوان:

تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث عُثر بحوزة 4 متهمين (منهم اثنان لديهم معلومات جنائية) على 7300 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدرات الهيروين والشابو. كما تم ضبط قطعتين سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية وفرد محلي، وعدد من الطلقات. بالإضافة إلى تنفيذ 668 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط:

تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث عُثر بحوزة 5 متهمين (منهم 3 لديهم معلومات جنائية) على 7300 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و11500 كيلو جرام من مخدر البانجو، و8 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين. كما تم ضبط 4 أفراد محليين وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.