تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح" لـ 12 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات مُحاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، لجلسة 12 نوفمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح، وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاءت أسماء المتهمين المعاد محاكمتهم: المتهم "بديع. ع"، رقم 48 و "علي. ع"، رقم 58، و"عبد الجواد. ر" رقم 92 بأمر الإحالة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.