جوني ديب وبينيلوب كروز يتعاونان مجدداً في فيلم سينمائي جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - تمثل الثنائيات السينمائية عاملَ جذبٍ مهماً وضماناً لنجاح العمل حتى قبل عرضه، ومن أشهر الثنائيات التي لاقت نجاحاً في أعمالهما الفنية جوني ديب وبينيلوب كروز، فاسمهما يجعل صُنَّاع العمل في حالة اطمئنان لنجاحه. ومؤخراً كشف موقع Hollywood Reporter عن عمل فني جديد سيجمع الثنائي.

جوني ديب وبينيلوب كروز في فيلم أكشن

https://www.instagram.com/p/DBryEuCRuG7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBryEuCRuG7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBryEuCRuG7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بعد سلسلة من الأعمال السينمائية الناجحة، يعود النجمان جوني ديب وبينيلوب كروز للمرة الرابعة للوقوف أمام الكاميرا مجدداً في فيلم تشويقي؛ Day Drinker، من إخراج مارك ويب، لصالح شركة Lionsgate.

يتولى إنتاج الفيلم باسيل إيفانيك وإيريكا لي من Thunder Road، كما يشارك آدم كولبرينر، الذي تشمل أعماله The Tomorrow War، Free Guy وPrisoners للمخرج دينيس فيلنوف، إلى جانب زاك دين الذي كتب السيناريو الأصلي.

تدور قصة الفيلم حول نادلة في سفينة سياحية تلتقي بشخص غامض، ليجد كلاهما نفسيهما متورطين في خبايا إجرامية، ومرتبطين بطرق غير متوقعة.

جدير بالذكر أن بينيلوب كروز وجوني ديب تعاونا في ثلاثة أعمال Blow،Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides، وMurder on the Orient Express.

قد ترغبين في معرفة بعد آمبر هيرد: جوني ديب في علاقة عاطفية جديدة.. ما القصة؟

آخر أعمال جوني ديب السينمائية

https://www.instagram.com/p/C58ffNVM7ZN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C58ffNVM7ZN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C58ffNVM7ZN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كان آخر فيلم لعب بطولته جوني ديب الدراما الفرنسية التاريخية جان دو باري Jeanne du Barry العام الماضي 2023، للمخرجة والممثلة الفرنسيّة مايوين، والذي شهد مهرجان كان السينمائي عرضه الأول. يجسد جوني ديب خلال أحداث الفيلم شخصية لويس الخامس عشر ملك فرنسا، من سبتمبر 1715 حتى وفاته عام 1774، أمام ماوين، وهي مخرجة الفيلم أيضاً.

تلعب ماوين دور جين دو باري، وهي امرأة من الطبقة العاملة، تستخدم ذكاءها وجاذبيتها لتسلق درجات السلم الاجتماعي واحدة تلو الأخرى. في نهاية المطاف أصبحت المفضلة للملك لويس الخامس عشر، الذي غيّر نظرة مكانتها، والذي يستعيد بسببها شهيته للحياة.

ويُعد الفيلم أول إنتاج دولي مشترك بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفرنسا، كما أنه أول فيلم من تمويل المملكة العربية السعودية للتنافس على العرض الافتتاحي في مهرجان كان السينمائي.

إليكِ هذا الخبر أجمل نجمات التسعينات اللواتي يحتفظن بالشهرة.. تعرفوا إليهن

عودة جوني ديب لكرسي الإخراج

View this post on Instagram A post shared by Red Sea Film Foundation (@redseafilm)

عاد جوني ديب لكرسي الإخراج من خلال فيلم مودي - ثلاثة أيام على جناح الجنون " Modi – Three Days On The Wing Of Madness"، حيث يلعب آل باتشينو دوراً مساعداً في دور جامع الأعمال الفنية الفرنسي الحقيقي موريس جانجنات.

وفقاً لبيانٍ صحفي شاركه موقع NBC News، يتتبع الفيلم- الذي تقوم مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بالمشاركة في دعمه كجزء من مبادرتها الهادفة إلى تقريب الثقافات وتعزيز الفنّ بمختلف أشكاله- حياة الفنان الإيطالي أميديو موديلياني في دوامة مدتها 48 ساعة، حيث يصور سلسلة فوضوية من الأحداث في شوارع وكافيهات باريس التي مزقتها الحرب خلال الحرب العالمية الأولى. وجاء في البيان: "خلال هروبه من الشرطة، يرفض رفيقه بوهيميانز رغبة مودي في إنهاء حياته المهنية ومغادرة المدينة. تصل الفوضى إلى ذروتها عندما يواجه شخصاً جامعاً للأعمال الفنية يمكنه تغيير حياته".

للمزيد من الأخبار مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تدعم عودة جوني ديب للإخراج بعد حوالي 20 عاماً

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»