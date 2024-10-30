عمرو سعد يكشف تفاصيل انفصاله عن زوجته وسر غيرته من هيفاء وهبي 

علاقة عمرو سعد وزوجته

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الغيرة من هيفاء وهبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - أجرى الفنان عمرو سعد لقاء مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج abtalks، وتحدث خلال اللقاء عن العديد من الأمور الخاصة في حياته الشخصية والفنية.تحدث عمرو سعد عن زوجته شيماء، وأكد إنها مثال للزوجة الداعمة لزوجها وأسرتها، وقال أنها تحاول دائما أن تطور من أبنائها ومن نفسها ومنه هو شخصيا، لتكون الأسرة بأكملها في حالة نجاح وتطور مستمر، وكشف أنه رغم ذلك علاقتهما لم تكن مستقرة، فتم الطلاق لمدة سنة، وبعدها تم الانفصال لمدة 6 شهور، وعن أسباب ذلك قال "أكيد أنا عندي عيوب وأنا شرقي وأوقات كتير كنت عنيف".أما عن أسباب تراجعهما عن الانفصال وقرار العودة من جديد فقال " لقينا إن إحنا لازم نبقى مع بعض، وأنا مدافع عن فكرة إن الأولاد يتربوا بين الأبوين لغاية ما يمروا من فترة المراهقة، وإلا هتبذل مجهود مضاعف، ولازم يكون الأبوين أصدقاء، وأنا وشيماء مش ممكن نبقى أصدقاء لو انفصلنا".استعاد عمرو سعد ذكريات تعاونه مع الفنانة هيفاء وهبي في فيلم دكان شحاته قبل سنوات، وأكد أنه شعر بالغيرة منها خلال هذه الفترة، وذلك لأنه بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم كان حديث النقاد والإعلام عن هيفاء وهبي، حتى وقت عرض الفيلم في دول الخليج كان الترحيب كبير بها على الرغم من أنه بطل الفيلم.أكد عمرو سعد أنه كان يعاني هذه الفترة من الغرور، خاصة وأنه كان نجم شاب ووجه صاعد وحقق نجاحا كبيرا في أعماله التي شارك فيها، لكنه تدارك هذا الأمر فيما بعد وتعلم أن العمل الفني هو نجاح جماعي.يذكر أن عمرو سعد سيشارك في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من تأليف وإخراج محمد سامي وستشاركه البطولة النجمة إلهام شاهين، ومنة فضالي.

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