تعاون جديد.. بينيلوبى كروز أمام جونى يديب فى فيلم Day Drinker

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الإنتاج العالمية Lionsgate عن عودة النجم العالمى جونى ديب والنجمة العالمية بينيلوبى كروز إلى الشاشة الكبيرة سوياً من جديد في فيلم Day Drinker الذي سيقوم بإخراجه مارك ويب، الذي اشتهر بإخراج فيلم (The Amazing Spider-Man).

ووفقاً لتقرير نشرته فاريتي فإن الفيلم الجديد سيكون التعاون الرابع الذي يجمع بين الثنائى، بعد أن تعاوناً سابقاً فى

Blow وPirates of the Caribbean: On Stranger Tides وMurder on the Orient Express.

وسبق وأعلن القائمين على العمل تفاصيل المشروع لأول مرة في مارس الماضي، ولكن مع وجود سيدني سويني في البطولة أمام ديب، سيكون هذا العمل هو أول ظهور كبير لديب منذ حل قضية التشهير ضد أمبر هيرد في عام 2022.

يعتمد فيلم Day Drinker على سيناريو أصلي من تأليف زاك دين، ويمثل الفيلم أيضًا التعاون الثاني بين Lionsgate و30West، اللاتي تتعاونا أيضًا في فيلم Power Ballad للمخرج جون كارني، بطولة بول رود ونيك جوناس.