فن ومشاهير

تامر عاشور يشعل أجواء التجمع الخامس بحضور الآلاف من محبيه

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا المطرب تامر عاشور حفلاً غنائياً ضخماً في منطقة التجمع الخامس، حضره الآلاف من محبيه الذين تفاعلوا مع أدائه بشكل كبير.

قدم عاشور مجموعة من أبرز أغانيه، منها “تيجي نتراهن”، “هيجيلي موجوع”، “كل يوم”، و”تسلم”، بالإضافة إلى أغانٍ أخرى لاقت استحساناً واسعاً بين الحضور.

ولم يكتفِ عاشور بأغانيه الخاصة، حيث أضفى أجواءً مميزة بغنائه “ياريتك فاهمني” لأنغام، “قلبك يا حول الله” لبهاء سلطان، و”من العشم” لعمرو دياب، مما أضاف مزيداً من البهجة إلى الحفل.

يُذكر أن عاشور كان قد أحيا حفلاً ناجحاً مؤخراً في على مسرح عبادي الجوهر، بحضور جماهيري كبير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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