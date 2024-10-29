سمر ششة من مهرجان الجونة السينمائي: أجهز لعمل درامي جديد من تأليفي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - كشفت الفنانة السعودية سمر ششة، عن خوضها تجربة درامية جديدة ستكون من تأليفها، وتحمل اسماً مؤقتاً وهو "من الآن"، جاء ذلك على هامش الجلسة الحوارية التي جمعتها بوالدتها أماني الجميل، والتي أدارتها الإعلامية زهرة رامي، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الحالية لهذا العام، وحرص موقع "الخليج 365" على التواجد بهذه الجلسة لنقل فعاليتها.
كما أشارت في حديثها، إلى أن لديها فيلماً جديداً من المنتظر عرضه قريباً، ولديها أيضاً عمل درامي جديد سيعرض على منصة "نتفيلكيس"، ولكنها رفضت الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بهما.
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وشاركها بطولة العمل عدد آخر من النجوم منهم الفنان ظافر العابدين، والذي تولى عملية تأليف وإخراج الفيلم أيضاً، والفنان إبراهيم الحساوي، وآيدا القصي، وخيرية نظمي، وسارة اليافعي.
ومن قبل شاركت سمر ششة في فيلم آخر بعنوان "أمس بعد بكرة"، وظهرت خلال أحداثه بشخصية "سناء ماضي"، ودارت قصة الفيلم في إطار من الفانتازيا حول شقيقين يجدان باباً قديماً يعيدهما بالزمن إلى الماضي، لوقت كان والدهما المتوفى على قيد الحياة، لكن وفي محاولاتهما للتواصل معه، يعلقان في الماضي، وتتوالى الأحداث.
وشارك في بطولة العمل عدد آخر من الممثلين وهم لنا قمصاني، أحمد الصدام، إسماعيل الحسن، نايف الظفيري وآخرون، والعمل من إخراج عبد الغني الصائغ، ومن تأليف عمر اشمعني.
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ملامح من قصة المسلسلوتحدثت النجمة السعودية سمر ششة، عن ملامح من قصة هذا المسلسل؛ إذ قالت إن العمل تدور أحداثه حول فتاة تعاصر التغيرات التي تحدث في المملكة العربية السعودية.
كما أشارت في حديثها، إلى أن لديها فيلماً جديداً من المنتظر عرضه قريباً، ولديها أيضاً عمل درامي جديد سيعرض على منصة "نتفيلكيس"، ولكنها رفضت الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بهما.
يمكنكم قراءة... أماني الجميل: وجود سمر ششة في جايبة العيد طمئني
مشاركات فنية سابقة لـ سمر ششةشاركت الفنانة سمر ششة مؤخراً في فيلم "إلى ابني"، والذي دارت أحداثه حول (فيصل) المواطن البريطاني من أصل سعودي، والذي يعيش في (لندن) مع ابنه (آدم)، وبعد سنوات من وفاة زوجته، يقرر (فيصل) ترك عمله والعودة إلى المملكة السعودية رفقة ابنه، فتمثل العودة صداماً بين (فيصل) ووالده الذي كان يرفض سفره بالماضي.
وشاركها بطولة العمل عدد آخر من النجوم منهم الفنان ظافر العابدين، والذي تولى عملية تأليف وإخراج الفيلم أيضاً، والفنان إبراهيم الحساوي، وآيدا القصي، وخيرية نظمي، وسارة اليافعي.
ومن قبل شاركت سمر ششة في فيلم آخر بعنوان "أمس بعد بكرة"، وظهرت خلال أحداثه بشخصية "سناء ماضي"، ودارت قصة الفيلم في إطار من الفانتازيا حول شقيقين يجدان باباً قديماً يعيدهما بالزمن إلى الماضي، لوقت كان والدهما المتوفى على قيد الحياة، لكن وفي محاولاتهما للتواصل معه، يعلقان في الماضي، وتتوالى الأحداث.
وشارك في بطولة العمل عدد آخر من الممثلين وهم لنا قمصاني، أحمد الصدام، إسماعيل الحسن، نايف الظفيري وآخرون، والعمل من إخراج عبد الغني الصائغ، ومن تأليف عمر اشمعني.
https://www.instagram.com/p/C2xgc63oHVQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C2xgc63oHVQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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