مدبولي: مصر مستعدة للمساهمة في مسيرة التنمية بالسعودية

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية على المستويات كافة.

وقال خلال كلمة ضمن فعاليات النسخة الثامنة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مساء الثلاثاء، إن «تلك الشراكة الاستراتيجية تعكس خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين».

وأشاد بما تشهده المملكة من طفرة في مختلف المجالات، مؤكدًا «استعداد مصر للمساهمة في مسيرة التنمية في المملكة من خلال الخبرات والكوادر البشرية المصرية».

وعبّر عن تقدير مصر للتوقيع على اتفاقية تشيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، والاتفاق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي – المصري، بما يعكس رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري إلى آفاق أرحب.