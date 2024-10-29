مفاجآت لم يروها من قبل .. الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ «سحق إسرائيل»

الشارقة - اميمة ياسر - هدّد الحرس الثوري الإيراني الإسرائيليين بـ«مفاجآت لم يروها من قبل»، لافتًا إلى «توجيه المزيد من الضربات الساحقة للكيان الصهيوني»، بحسب وصفه.

وبحسب وكالة «مهر»، قال مساعد الشئون التنسيقية للحرس الثوري العميد محمد رضا نقدي، اليوم الثلاثاء: «سترون في الأيام القادمة المزيد من الضربات الساحقة التي ستوجه للكيان الصهيوني، وسيفاجئون بإجراءات ومبادرات وإبداعات جديدة».

وأعلن الدفاع الجوي الإيراني يوم السبت الماضي، أن الطائرات الإسرائيلية هاجمت مواقع عسكرية في محافظات طهران وعيلام والأهواز، إلا أنه أوضح أن الأضرار كانت محدودة.

في حين زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها أنه نفذ بنجاح ضربات دقيقة على مواقع عسكرية في عدة مناطق إيرانية، لافتا إلى أن الهجمات طالت نحو 20 موقعاً.

من جانبها، حثت الولايات المتحدة الإيرانيين على التهدئة وعدم الرد وتجنب التصعيد في المنطقة، محذرة من الانزلاق إلى دوامة الردود المتبادلة.