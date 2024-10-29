المقدم 100 ألف جنيه.. 3 طرق لسداد مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان

الشارقة - اميمة ياسر - فتحت وزارة الإسكان، يوم الأحد الماضي، باب الحجز لطرح 6575 وحدة سكنية على موقع مسكن، والتي تقرر إتاحة نسبة 5% نحو "330 وحدة" للمواطنين ذوي الهمم من إجمالي الوحدات المطروحة في 15 مدينة جديدة.

وأكدت وزارة الإسكان أن مقدم الحجز لكل المشروعات 100 ألف جنيه، بالإضافة إلــى 500 جنيه مصروفات إدارية تسدد مرة واحدة عند الدفع.

وفقا لكراسة الشروط جاءت طريقة الدفع على النحو التالي:

يتم الضغط على "سداد جدية الحجز" من قائمة الإجراءات الخاصة بالحجز، ويتم توجيه المتقدم إلى بوابة السداد الإلكتروني بأحد الطرق التالية :

ـ السداد بواسطة فوري.

ـ السداد بواسطة البطاقة البنكية.

ـ السداد عن طريق التحويل البنكي.