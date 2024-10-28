جلسة تصوير لـ بسنت شوقي في اليوم الخامس بمهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

ظهرت الفنانة بسنت شوقي، باليوم الخامس لفاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وخضعت بسنت شوقي، لجلسة تصوير أنيقة خلال تواجدها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، وسط عدة تفاعلات فنية تقام على هامش فعاليات المهرجان.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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