تكليف أشرف سلومة مديرًا عامًا للتفتيش والرقابة بوزارة التربية والتعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، القرار الوزاري رقم ۲۰۱ لسنة ۲۰۲٤، الذي يقضي في مادته الثانية بتكليف أشرف سلومة، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية الجيزة، بتسيير مهام مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بالإدارة المركزية لشؤون المديريات والجهات التابعة بديوان عام الوزارة، لمدة عام أو حتى شغلها بالطرق القانونية المقررة، أيهما أقرب.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على اعتماد كافة الأعمال القانونية الصادرة عن من قاموا بتسيير أعمال مديري ووكلاء المديريات التعليمية في جميع المحافظات خلال الفترة منذ انتهاء مدة شغل الوظائف المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۲۳ وحتى تاريخه.

يأتي هذا القرار ضمن حركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، والتي أقرها الوزير محمد عبد اللطيف بهدف ضخ دماء جديدة والاستعانة بالكفاءات، في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.