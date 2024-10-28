لماذا لم يُقِم طارق العريان ونيكول سعفان حفل زفاف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:00 مساءً - أجرت نيكول سعفان، زوجة المخرج طارق العريان، العديد من اللقاءات على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، وكشفت العديد من الأسرار حول علاقتها بزوجها التي بدأت منذ 5 سنوات، وأوضحت سبب عدم احتفالهما بالزواج في حفل كبير.

زواج طارق العريان ونيكول سعفان

تلقتسؤالاً عن سبب عدم إقامتها حفل زفاف، وعن إمكانية ارتداء الفستان الأبيض للاحتفال برفقة أصدقائها والمقربين، وأكدت أنها لم تشغل بالها بهذا الأمر أبداً، خاصة أن شخصيتها لا تميل لمثل هذه الأجواء من الاحتفال، وأكدت أنها ارتدت فساتين كثيرة على مدار السنوات الماضية.

وأكدت نيكول أن أمر إقامة العرس أصبح صعب، خاصةً بعد مرور عدة سنوات على ارتباطهما، وقالت: "خلاص بقى، بقالنا 5 سنين مع بعض، لسه هفكر إني عايزة عرس؟ لا مش مهم بالنسبة لي، أهم حاجة إننا نبقى مبسوطين مع بعض، والحياة طويلة".

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

نيكول سعفان والتمثيل

كشفتأنها لا ترغب في دخول مجال التمثيل بشكلٍ احترافي ولا تسعى لذلك، لكنها في نفس الوقت لا ترفض المشاركة في بعض الأعمال، وأكدت عدم اهتمامها بهذا المجال؛ لأنها شخصية خجولة، بالإضافة إلى أن لهجتها ما زالت بحاجة لتعديل، وكشفت أنها إذا أُتيح لها تقديم عمل جديد؛ سيكون مزيجاً بين الكوميديا والأكشن والرومانسية.

وعن حياتها مع المخرج طارق العريان، الذي يُعد واحداً من أهم المخرجين في الوطن العربي، قالت: "هو بيخليني أفكر إنه ممكن أعمل حاجات ورا الكاميرا، بحب موضوع الإخراج وهو حببني فيه، وبفكر في إنه بيوم من الأيام أخرج، طبعاً الموضوع صعب".

إذا أعجبك الموضوع اقرئي أيضاً وصول حلا شيحة إلى مهرجان الجونة لحضورها عرض فيلمها السلم والتعبان.. وهكذا أطلت!

الجدير بالذكر أن هذه الدورة من مهرجان الجونة السينمائي قامت بعرض فيلم "السلم والثعبان" في نسخته الجديدة بعد ترميمه، وهو قصة وإخراج طارق العريان، وشارك في كتابته وإنتاجه محمد حفظي، وهو من بطولة هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، طارق التلمساني، زينب إسماعيل، رجاء الجداوي، وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».