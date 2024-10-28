حلا شيحة : المصداقية والارتجالية من أسباب استمرار نجاح السلم والثعبان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:30 مساءً - رغم مرور 25عام على عرضه، إلا أن فيلم "السلم والثعبان"، لايزال في أذهان محبي وجمهور السينما، وهذا ما أشارت إليه بطلة العمل الفنانة حلا شيحة خلال الندوة التي أُعدت خصيصاً للعمل بعنوان "لقاء من جديد..السلم الثعبان" وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، التي انطلقت يوم الخميس الماضي 24 أكتوبر على أن تستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل.

أسباب وراء استمرار فيلم السلم والتعبان

حلا شيحة، أندرو محسن، محمد حفظي، طارق العريان، والموسيقار هشام نزيه- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير سيد أحمد

في الجلسة الحوارية التي حرصت الخليج 365 على التواجد بها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، قالت الفنانة حلا شيحة أن من بين العوامل التي ساهمت في استمرار نجاح فيلم "السلم والثعبان"، هى المصداقية والارتجالية في مشاهده، والتي جعلته يظهر بصورة حقيقية للجمهور، هذا إلى جانب السيناريو الخاص بالفيلم، مضيفة: "السيناريو شبه الناس وقصصهم على أرض الواقع".

دعم طارق العريان

ونوهت حلا شيحة في حديثها إلى الدعم الذي حظيت به من قِبَل المخرج طارق العريان، وكان ذلك وقت مذاكرتها لشخصية ياسمين على الورق، فدائماً ما كان يحثها على ضرورة إظهار الشخصية بصورة مختلفة، مكملة: "قالي عايز ياسمين حقيقة لما تحب تحب بجد".

قد ترغبين في معرفة تفاصيل عرض فيلم السلم والثعبان في مهرجان الجونة

قصة فيلم السلم والثعبان

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دارت أحداث فيلم السلم والثعبان في إطار رومانسي تشويقي، قدم خلاله هاني سلامة شخصية حازم وهو شاب مستهتر، فشل في أن يكون زوجاً جيداً، وفشل فى أن يصبح أباً جيداً، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين حياته وقدمت دورها حلا شيحة، والتي تعيش قصة حب مع هاني سلامة مع تتابع أحداث الفيلم.

والعمل من بطولة هاني سلامة، أحمد حلمي، حلا شيحة، رجاء الجداوي، طارق التلمساني، ثريا إبراهيم، وعلا رشدي، ومن تأليف طارق العريان ومحمد حفظي وإخراج طارق العريان.

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