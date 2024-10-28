طارق العريان: المنتجين لم يتحمسوا للسلم والثعبان وهذا هو مصير جزئه الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:00 مساءً - أُقيمت منذ قليل جلسة حوارية خاصة بفيلم السلم والثعبان، بعنوان "من جديد..السلم والثعبان" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة، وحرصت الخليج 365 على حضور الجلسة التي تحدث فيها المنتج محمد حفظي والمخرج طارق العريان عن تفاصيل الفيلم وعن إمكانية تقديم جزء ثانٍ منه.

تعديل سيناريو الفيلم

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كشف المخرج طارق العريان أن فيلم " السلم والثعبان" واجه صعوبات إنتاجية في البدايات، بسبب عدم تحمس المنتجين له وذلك وقت عرضهم عليه، مكملاً: "محدش كان عايز ينتج الفيلم". وأشار طارق العريان في حديثه بالندوة التي أُعدَّت خصيصاً للفيلم بمهرجان الجونة السينمائي، أن وقت ذهابه برفقة فريق العمل لتصوير مشاهده في مدينة الغردقة، قرر هو والمنتج محمد حفظي تغير مابين 30إلى 40 في المائة من أفكار سيناريو الفيلم.

مصير الجزء الثاني

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وكشف المخرج طارق العريان عن مصير الجزء الثاني من فيلم "السلم والتعبان" الذي تم عرضه عام 2001، قائلاً: "فكرنا نعمل جزء تانى ولكن المشروع لم يكتمل بعدما عرضناه على أكثر من نجم، منهم أحمد السقا، ولكن الفكرة لم تكن محمسة لهم".

قصة فيلم السلم والثعبان

دارت أحداث فيلم السلم والثعبان الذي تم عرضه عام 2001 حول شخصية "حازم" الفنان هاني سلامة، وهو شاب مستهتر فشل فى أن يكون زوجاً جيداً، وفشل في أن يصبح أباً جيداً، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل "ياسمين" الفنانة حلا شيحة حياته، فيواجهان معاً العديد من المشاكل في بداية علاقتهما.

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