نجوم استعادوا علاقتهم مع شركائهم رغم الانفصال: محمد حماقي وأشرف زكي الأبرز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:00 مساءً - قرار الانفصال كان اختيار عدد من النجوم، وفضَّل البعض منهم الحفاظ على خصوصية هذا القرار من دون تداوُله على السوشيال ميديا. لكن على ما يبدو أن الحب بينهما كان أقوى من قرارهما؛ فعادت حياتهما للاستقرار من جديد.

سبب انفصال أشرف زكي وروجينا

أكّد الفنانأنه انفصل عن زوجته الفنانةفي بداية حياتهما، واستمر الانفصال لعدة أشهر تقريباً حتى عادت حياتهما للاستقرار من جديد. وتحدّث الثنائي عن هذه التجربة في العديد من اللقاءات التليفزيونية، وأكّدأن الانفصال تم لأسباب شخصية، ورفض ما يتردد أن سبب الانفصال كان علاقته بأخرى، وأوضح أن الخيانة ليست من طباعه ولا يغفر هذا التصرف.

محمد حماقي يحافظ على عائلته

رغم زيجاته المتكررة: أحمد سعد يعود لآخر زوجاته

الفنان محمد حماقي تزوج من السيدةمن خارج الوسط الفني في حفل زفاف مميز عام 2011، وبعد سنوات قليلة تم الانفصال بهدوء واحترام متبادَل بين الطرفين، وتردد أن السبب في ذلك هو عدم التفاهم بينهما، لكناستعاد علاقته بزوجته وتم الزواج مجدداً وأنجب منها ابنته الوحيدة فاطمة وتتميز حياتهما بالهدوء والاستقرار.

من المعروف عن الفنان أحمد سعد زيجاته المتكررة، لكنه في المرة الأخيرة وبعد انفصاله عن زوجته علياء بسيوني بعام تقريباً، قرر استعادة علاقتهما من جديد؛ خاصةً وأنه مرتبط بشكلٍ كبير ببناته الصغار.

خلال الأشهر الماضية ظهر برفقة علياء في حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة، وظهرت برفقته على المسرح في واحدة من حفلاته، وأكد على عودة علاقتهما من جديد.

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إلهام عبدالبديع تنفصل لمدة 20 يوماً

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نور الشريف وبوسي: الانفصال رغم سنوات طويلة من الزواج

انفصلت الفنانةعن زوجها الملحنلمدة 20 يوماً تقريباً، وخلال هذه الفترة تدخّل عدد من الأصدقاء المقرّبين لحل هذا الخلاف. وبالفعل تم الصلح بينهما وعادت الأمور لطبيعتها بين الثنائي، وكشفتأنها كانت غاضبة من تداوُل أنباء طلاقها وحياتها الشخصية على السوشيال ميديا.

نور الشريف وبوسي من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، واستمر زواجهما لسنوات طويلة في سعادة واستقرار، لكنه تم الانفصال بشكلٍ مفاجئ. ورفض الثنائي الكشف عن أسباب هذا القرار الصادم. ولكن بعد مرور نور الشريف بوعكة صحية كبيرة قبل رحيله، عادت الأمور لطبيعتها وظلت بوسي بجانب حب عمرها حتى النهاية.

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