بحضور حلا شيحة وهاني سلامة.. بدء ندوة فيلم السلم والثعبان بمهرجان الجونة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:30 مساءً - تستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، التي انطلقت يوم الخميس الماضي 24 أكتوبر بافتتاح سينمائي فخم، وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل. وفي تمام الساعة 3 عصراً، وبحضور "الخليج 365"، بدأت الندوة الخاصة بفليم السلم والثعبان بعنوان "لقاء من جديد: السلم والثعبان" يتحدث فيها طارق العريان، محمد حفظي، حلا شيحة، هاني سلامة، هشام نزيه ويدير الجلسة أندرو محسن. كما حضر الندوة عدد من النجوم منهم الفنانة تارا عماد، والمنتج محمد حفظي، والفنانة فدوى عابد وآخرين.

قصة فيلم السلم والثعبان

حلا شيحة، أندرو محسن، محمد حفظي، طارق العريان، والموسيقار هشام نزيه- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير سيد أحمد

دارت أحداث فيلم السلم والثعبان الذي تم عرضه عام 2001 حول شخصية "حازم" الفنان هاني سلامة، وهو شاب مستهتر فشل فى أن يكون زوجاً جيداً، وفشل في أن يصبح أباً جيداً، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل "ياسمين" الفنانة حلا شيحة حياته، فيواجهان معاً العديد من المشاكل في بداية علاقتهما.

شعار مهرجان الجونة

أجرى موقع "الخليج 365" أمس مقابلة مع حلا شيحة ومن خلاله تحدثت في أكثر من موضوع منها ما هو متعلق بشعار الدورة الحالية، وأخرى تتعلق بأعمالها الفنية.

في البداية أشادت النجمة حلا شيحة، بالشعار الذي تحمله الدورة السابعة والحالية لمهرجان الجونة السينمائي لهذا العام 2024، وهو "سينما من أجل الإنسانية"، قائلة: "أحلى شعار بكل تأكيد لأن السينما يجب أن تكون من أجل الإنسانية في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مزيداً من الإنسانية".

وفي حال ما إذا أُتيحت فرصة للفنانة حلا شيحة لعمل فيلم عن "الإنسانية" فستكون فكرته لها أكثر من شق منها عن أطفال الشوارع، وأخرى ستسلط الضوء على الأشخاص الذين يمارسون أفعالاً غير قانونية، إشارة منها لـ"مافيا" التي تتخصص في تجارة وسرقة أعضاء الأطفال.

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ذكريات السلم والثعبان

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خلال حديث حلا شيحة لـ"الخليج 365"، استرجعت ذكريات فيلم "السلم والثعبان" ولا سيما في المشاهد التي جمعتها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي قدمت دور والدتها؛ إذ قالت إن شخصية "ياسمين" التي ظهرت بها خلال أحداث الفيلم لا تزال تمثل حالة خاصة لها، وتحديداً في المشاهد التي جمعتها برجاء الجداوي حيث كانت الأخيرة دائمة النصح لها، لافتة إلى أنها تستعين بهذه النصائح في تعاملها مع أبنائها.

واستطردت قائلة: "بحب أولادي ومش بحب فرض الرأي وبحب التفاهم والتسامح، ومش بحب أسلوب الضغط خصوصاً في ظل الفوراق العمرية بيني وبينهم".

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