رنا رئيس تتحدث عن أصعب المواقف التي مرت عليها في حياتها: بدأت بكورونا وانتهت بوفاة والدها وجدها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:00 مساءً - حلّت الفنانة الشابة رنا رئيس ضيفة الإعلامية سمر يسري، في برنامجها "يوم ليك"، المذاع على قناة CBC، وخلال الحلقة كشفت عن الكثير من أسرارها المهنية والعائلية، كما تحدثت عن أصعب المواقف التي تعرضت لها في حياتها.

رنا رئيس تتحدث عن أصعب المواقف التي مرت عليها في حياتها

تحدثت رنا رئيس عن أصعب المواقف التي مرت عليها خلال حياتها مع الإعلامية سمر يسري، وإصابتها بالزائدة والكورونا أثناء تصويرها مسلسل "نجيب زاهي زركش"، حيث قالت: "إحنا أول يوم تصوير لم يكن دكتور يحيى الفخراني متواجداً، كان أول يوم تصوير لذيذاً وجميلاً، الساعة 12 ظهراً كنت صورت تقريباً مشهدين، وبعدها معدتي وجعتني جداً، فقلت أتناول مسكناً، ولكن الوجع مازال مستمراً".

وأكملت رنا: "إلى أن وصلت لرابع مشهد، في آخر لقطة فيه، من المفترض أكون نازلة بجري من على السلم، وأنا خلاص رجلي كانت واقفة ولا عارفة أنزل ولا أتحرك ولا أعمل أي شيء، خرجت من المشهد بدل ما أشاهده مع المخرج، ركبت السيارة وذهبت إلى المستشفى، وهناك اتشخصت زائدة".

واستطردت: "بكيت ولم أقبل بعمل العملية لأني في بداية تصوير المسلسل، وخرجت من المستشفى بعد إمضاء إقرار على مسؤوليتي، ذهبت للبيت، ارتفعت درجة حرارتي جداً ولم أتحمل الوجع، وذهبت إلى المستشفى مرة أخرى، وأجريت العملية في الحال".

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وأضافت رنا رئيس: "وبعدها دكتور يحيى كلمني ليطمئن عليَّ وأنا داخلة العمليات، وأنا قلبي بيرقص إنه بيكلمني قبل العملية وبيطمني وبيقولي: متخافيش". واستكملت رنا رئيس حديثها قائلة: "وبعد الشفاء من الزائدة واستكمالي التصوير مرة أخرى، رقبتي اتجزعت واضطررت للبس رقبة كداعم لها، وعلشان ألتفت لأحد أثناء التصوير، لازم ألف بجسمي كله، ودا كان بدون أي أسباب، واستمرت 10 أيام تصوير على هذا الحال".

وأكملت: "بعدها وأثناء تصوير نفس المسلسل نجيب زاهي زركش، كان عندي تصوير مشهدين، خلصت ورجعت البيت بدري، ولكن شعرت ببرد مش طبيعي وجسمي مكسر، وقمت بقياس حرارتي قبل طلوعي للمنزل لقيتها 38 ونص". وأكملت: "طلعت البيت كلمت الدكتور وطلب عمل تحليل للكورونا، والدكتور في البداية كان رافض يعمل التحاليل لأني قمت بها أكثر من مرة، بس في النهاية حللت وطلعت إيجابي كورونا، واتعزلت تقريباً 21 يوم في البيت".

وتابعت: "بعد الـ 21 يوم المفروض كنت أنزل أوردر تصوير، وعطلتهم شهرين بسب مرضي، رجعت أستكمل التصوير في نجيب زاهي زركش، وقتها جدي توفي، وحسيت إن الدنيا كلها بتقفل في وشي، وأنا جدي أقرب حد ليا في الحياة، فكانت صدمة كبيرة أوي".

واختتمت حديثها: "أنا جدي توفي بكورونا، وأبي أيضاً كان مصاباً بها، جدي توفي يوم الجمعة، وبابا كان يوم السبت، كنت المفروض داخلة أصور مسلسل "ضل راجل"، وكانت صدمة كبيرة ليا، وكان لازم بعدها بـ 3 أيام أستكمل التصوير".

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آخر أعمال رنا رئيس الفنية

عُرض للفنانةمؤخراً مسلسل "إنترفيو" على منصة "watch it"، بطولة خالد شباط، ميدو عادل، ديانا هشام، سارة نور، محمد العمروسي، حازم إيهاب، نور بدر، خالد جواد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة إسعاد يونس في دور الجدة، والعمل من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

كما تستأنف تصوير مشاهدها في مسلسل "للأذكياء فقط" خلال الفترة المُقبلة، وهو العمل الذي تأجل تصويره منذ شهر فبراير الماضي، بعد خروجه من خريطة مسلسلات رمضان 2024، لأسباب إنتاجية.

المسلسل بطولة حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، وعدد من ضيوف الشرف مثل إسماعيل فرغلي، والعمل فكرة محمد ناير، وسيناريو وحوار فيليمون وريمون وفادي صبحي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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