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أعراض مشابهة لكورونا.. انتشار واسع للأنفلونزا الفيروسية في إب مع بداية موسم البرد

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المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر صحية أن محافظة إب (وسط اليمن)، تشهد منذ أسبوعين انتشاراً واسعاً للأنفلونزا الفيروسية وذلك مع بداية موسم البرد.

وقالت المصادر لـ "يمن شباب نت"، إن مستشفيات مركز المحافظة والمديريات تستقبل يومياً عشرات الحالات المصابة بأنفلونزا حادة.

وأضافت المصادر أن الحالات التي تستقبلها المستشفيات من كل الفئات العمرية، وتعاني من أعراض متفاوتة بين سعال حاد والتهاب في الحلق وصداع وآلام في الجسم والمفاصل مع إعياء وتعب.

وذكرت المصادر أن تلك الحالات تشبه في أعراضها الالتهابات الفيروسية الموسمية، فيما تشبه أعراض البعض متحورات فيروس .

وأشارت المصادر إلى أن تلك الحالات تشفى مع أخذ المهدئات والمضادات الحيوية والراحة في فترة تتراوح بين يومين وأسبوع، غير أن الأمر يستدعي وعياً مجتمعياً بعدم المخالطة خشية الانتشار، واستعدادات من الجهات المعنية لمواجهة تلك الموجة الفيروسية التي من المتوقع أن تزداد مع تقدم موسم البرد.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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