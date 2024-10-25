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ميرنا وليد - بيروت - في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي يعيشها اللبنانيون من حيث التهجير والقلة في أسس الحياة بعد خسارة الكثيرين لبيوتهم، قامت مجموعة من الشباب من مختلف المناطق اللبنانية، بالتكاتف لتقديم المساعدة من خلال جمع التبرعات والمواد الاساسية وتوزيعها بشكل منظم على كل من يحتاج المساعدة من النازحين.
إلا أن إستشهاد صديقتهم جوليا رمضان، التي كانت ناشطةً في ملف مساعدة النازحين، كان بمثابة حافز كبير لهم لإكمال ما بدأوه، لتنطلق مبادرة تحت عنوان "قبضة جوليا"، والتي تعنى بمساعدة كل من يحتاج، بغض النظر عن دينه أو طائفته أو منطقته.
وفي لقاء لموقعنا مع السيد سامر محمود، أحد الشباب المؤسسين لهذا التجمع، قال لنا: "إنطلاقتنا كانت من خلال مبادرة مجموعة من الشبان والشابات، وبدأنا بتمويل شخصي من أموالنا الخاصة، لننتقل إلى مرحلة أكبر وهي من خلال منشور على مواقع التواصل الإجتماعي، ووصلتنا بعدها تبرعات بشكل كبير، بعد أن إلتمس الناس أننا نحقق نتيجة ملموسة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نجمع مساعدات مادية من المغتربين بشكل عام، من خلال علاقات شخصية في أوروبا وأفريقيا، ونستخدمها في شراء مستلزمات الحياة، ونقدمها إلى النازحين على شكل مساعدات عينية، بما في ذلك الملابس وأدوية وفوط صحية وغيرها، ونطاق مساعدتنا هو في بيروت فقط، وإذا كان هناك من يريد المساعدة خارج بيروت، فنحن نجمع كل التبرعات، ونوصلها في يوم واحد".
وأضاف سامر متحدثاً عن الوجبات التي يحضرونها بالقول: "نحن حالياً أطلقنا مطبخ جوليا المعني بتحضير 150 إلى 200 وجبة طعام يومياً، نقوم من خلالها بمساعدة كل من رجال الإسعاف والإطفاء والإغاثة، ونحن نعمل على تطوير ما نقوم به لمساعدة أكبر عدد ممكن من الناس".
لتقديم المساعدات المادية والعينية (ملابس، طعام وغيرها) الرجاء التواصل على الارقام التالية:
03312982 - 78984546
نرجو من الأهل النازحين التواصل على هذا الرقم من أجل إبلاغنا عن الإحتياجات لكي يتم إحصاؤها:
70413032 - 76610836
كانت هذه تفاصيل خبر في مبادرة إنسانية وطنية .. أصدقاء جوليا رمضان يكرمون إسمها تحت عنوان " قبضة جوليا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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