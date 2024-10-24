ثنائيات خطفت الأنظار على ريد كاربت مهرجان الجونة 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:58 مساءً - الثنائيات الفنية أو "الكابلز" دائما ما ينتظرهم الجمهور بشغف على ريد كاربت المهرجانات الفنية وهذا ما ظهر في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة.

مريم الخشت برفقة عريسها

ضم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي العديد من الثنائيات الفنية لعل أبرزهم أحدث عروس في الوسط الفني الفنانة مريم الخشت وعريسها في أول ظهور فني لهما بعد الزواج.

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محمود شاهين برفقة زوجته في أول ظهور فني لهما بعد الزواج

خطف مدير التصوير محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، الأنظار إليه بظهوره بصحبة زوجته على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة أيضا في أول ظهور لهما بعد زواجهما في فعالية فنية.

آسر ياسين كان في مقدمة الحضور بصحبة زوجته التي اختارت اللون الأبيض لإطلالتها والتقطا العديد من الصور سويا على السجادة الحمراء.

محمد فرّاج وبسنت شوقي من أجمل ثنائيات الريد كاربت

بسنت شوقي اختارت اللون الفضي اللامع لاطلالتها مع زوجها الفنان محمد فرّاج، وبدت مبهجة بتسريحة شعر بسيطة والتقط كل منهما "بسنت وفراج" العديد من الصور منفردا إلى جانب صورهما سويا.

طارق العريان بصحبة زوجته نيكول سعفان

المخرج طارق العريان حضر برفقة زوجته الفنانة الشابة نيكول سعفان والتي عرفت مؤخرا كممثلة بعد مشاركتها في بطولة عدد من الأعمال الفنية لعل أبرزها فيلم "ولاد رزق 3".

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أروى جودة برفقة خطيبها

أروى جودة خطفت الأنظار بظهورها برفقة خطيبها ونجلة على الريد كاربت، ويعد هذا هو الظهور الأول لهم سويا في مناسبة اجتماعية.

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بشرى وزوجها خالد حميدة لأول مرة في الجونة

وظهرت الفنانة بشرى لأول مرة برفقة زوجها خالد حميدة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، وجاءت مشاركتهما هذه المرة للاحتفال بتكريم النجم القدير محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي.

يضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.

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مهرجان الجونة يترجم مفهوم "السينما من أجل الانسانية"

الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي أصبح اليوم واحدًا من أبرز الفعاليات السينمائية الدولية، حيث يترجم مفهوم "السينما من أجل الإنسانية" من خلال دعمه لأفلام تسلط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية. بفضل التنظيم المتميز، وتنوع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، والالتزام بتقديم محتوى يعكس قصصًا مؤثرة من واقعنا المعاصر، نجح المهرجان في جذب أنظار السينمائيين والنقاد العالميين. هذا الحدث يعزز من مكانة مصر كوجهة ثقافية وفنية عالمية، ويؤكد على دور السينما في إحداث تأثير حقيقي يتجاوز حدود الشاشة ليصل إلى روح الإنسانية.

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