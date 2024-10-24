تعرفوا على الأفلام المتنافسة في مهرجان الجونة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 10:25 مساءً - مشاركات فنية مميزة من جميع أنحاء العالم، تشهدها الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي ، دورة تحمل الكثير من المفاجئات والفعاليات الفنية والعديد من الأفلام تستمر من اليوم 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر .. ومع انطلاق فعاليات مهرجان الجونة نستعرض لكم عن أبرز الأفلام المشاركة في هذه الدورة.

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة 2024

196 متر

للمخرج شكيب طالب بن دياب، يحكي قصة مثيرة حول قضية اختطاف فتاة تسبب في توتر كبير في المدينة. تتعاون الأخصائية النفسية دنيا مع المحقق سامي لكشف أسرار الماضي وحل اللغز المعقد الذي يحيط بالحادثة.

أثر الأشباح

في هذا العمل، يأخذنا جوناثان ميّيه في رحلة مع حميد، ومع تتطور الأحداث يُطلب منه مواجهة جلاده السابق في فرنسا، مما يخلق حالة من التوتر النفسي والدراما.

فيلم أثر الأشباح- الصورة من الموقع الرسمي لمهرجان الجونة



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أضواء صغيرة

فيلم للمخرجة بياتا باركانوفا، يروي قصة أملكا، الفتاة ذات الست سنوات التي تُستبعد من جدال عائلي. تقضي وقتها في هدوء على البحيرة، لتكتشف لاحقًا أن والدتها تخطط للانفصال، مما يغير وجهتها بالكامل.

الجميع يحب تودا

في فيلم "الجميع يحب تودا"، تتمنى تودا أن تصبح مغنية فلكلورية مشهورة. يحكي نبيل عيوش قصة تودا ورحلتها نحو تحقيق حلمها في الغناء عن الحب والثورة، بينما تخطط للانتقال إلى الدار البيضاء.

حين تسمع صرصور الليل

فيلم من إخراج أولغا كوروتكو، يتناول قصة ميري، التي تُدعى لحفل عيد ميلاد في الجبال. تتطور الأحداث في ليلة طويلة، حيث تكتشف الكثير عن نفسها وعلاقاتها.



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سام

فيلم من سولي بلوايته، يتناول حياة مراهقتين في مدرسة عرض أزياء. تتشكل بينهما رابطة قوية تدفعهما للتخلي عن رتابة حياتهما، ولكنهما يواجهان تحديات كبيرة في سبيل تحقيق أحلامهما.

السلام عليكِ يا ماريا

"السلام عليكِ يا ماريا" للمخرج مار كول، يحكي عن كاتبة شابة تُصاب بالهوس بعد سماع خبر صادم عن امرأة تُغرق توأميها. تتصارع ماريا مع أفكارها ومشاعرها حول الأمومة والكتابة.

شكرًا لأنك تحلم معنا!

في هذا الفيلم تتعاون شقيقتان لمواجهة نظام قانوني يُعطي أخاهما ضعف ميراثهما بعد وفاة والدهما. الفيلم من إخراج ليلى عباس يعكس صراع الأخوة وحب العائلة.

غريب

فيلم من إخراج شونفان يانغ يقدم نظرة عميقة على حياة النزلاء في الفنادق. يستعرض الفيلم اللحظات العابرة التي تُشكل ذكريات مؤقتة في حياة الغرباء.

الفتيات يبقين فتيات

يتناول رحلة ميرا، الفتاة ذات الـ16 عامًا، في مدرسة داخلية صارمة. تستكشف رغباتها وهويتها، بينما تواجه تحديات من والدتها التي لم تتجاوز مراهقتها.





الفستان الأبيض

"الفستان الأبيض" يحكي قصة وردة التي تبحث عن فستان زفافها. تتحول رحلتها إلى اكتشاف الذات، وتعيد تقييم علاقتها بالقاهرة وبنفسها.

ماء العين

"ماء العين" من إخراج مريم جعبر، يحكي عن عايشة التي تواجه تحديات الأمومة والبحث عن الحقيقة بعد عودة ابنها من الحرب مع زوجته الغامضة.

المملكة

فيلم من جوليان كولونا، يستعرض حياة ليزيا خلال الصيف الأول بعد المراهقة، عندما تتعرض لعلاقة غامضة مع والدها، مما يؤدي إلى تطورات غير متوقعة.

مَن لا أفارقه

للمخرجة آن صوفي بايلي، يقدم لنا قصة مونا وابنها جويل، حيث تنشأ توترات عندما تتكشف علاقة جويل بزميلته التي تعاني من إعاقة.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

أبي

فيلم للمخرجين لينا فدوفي ورادو تشورنيتشوك، يتناول علاقة لينا بوالدها العنيف. بعد سنوات من القطيعة، تكتشف أنه أصبح ضحية عنف. الفيلم يستعرض كيف تنفتح جراح الماضي عندما تقرر مساعدته في فضح الظلم الذي تعرض له.

إحكيلهم عنّا

تأخذنا رند بيروتي إلى ألمانيا حيث تعيش مجموعة من المراهقات العربيات والكرديات. الفيلم يسلط الضوء على أحلامهن وصراعاتهن في ظل التمييز والضغوط الاجتماعية، مقدماً صورة جريئة عن واقعهن.

ذاكرتي مليئة بالأشباح

فيلم للمخرج أنس زواهري يقدم مرثية بصرية للمدينة السورية حمص. يستكشف الفيلم واقع السكان المنهَكين من خلال ذكريات ماضيهم المدمر، مما يخلق جواً من الحزن والعمق.





رفعت عيني للسما

تتحدى مجموعة من الفتيات العادات في قرية نائية في جنوب مصر، حيث يشكلن فرقة مسرحية. الفيلم يعكس روح التمرد والإبداع، ويبرز أهمية الفنون في التعبير عن الذات.

سيلما

فيلم وثائقي يروي قصة السينما في طرابلس بلبنان، ويستكشف تأثير الأماكن والذكريات. من إخراج هادي زكّاك، يقدم الفيلم تجربة فريدة من خلال أصوات وصور متراكمة.

طاردة العشيقات

في "طاردة العشيقات"، نتابع قصة وانغ، التي تعمل في وظيفة مبتكرة لمواجهة الخيانات الزوجية في الصين. الفيلم يقدم نظرة عميقة على العلاقات الإنسانية وتعقيداتها.

معجزة تحوُّل الطبقة العاملة

يعرض رحلة مهاجر يراقب انهيار ثقافة الطبقة العاملة في سويسرا. هذا الفيلم يكشف عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي أثرت على المجتمع.

موت بلا رحمة

يروي قصة عائلتين سوريتين تكشفان عن الفساد الذي أدى إلى تفاقم كارثة زلزال فبراير 2023. الفيلم يسلط الضوء على الآثار الإنسانية المدمرة.

قائمة الأفلام القصيرة

تضم أفلام أبرزها أمانة البحر، برتقالة من يافا، بلا صوت، حوريات البحر، الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا، فجر كل يوم، كرسي من أجلها، كيف استعدنا، والدتنا، الرقص في الزاوية، ليز واكسول، ما بعد، المراقِب، نظرية غريغوريوس.



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