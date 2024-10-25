شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصد السوبر رقم 15 فى تاريخه.. ويعزز تفوقه على الزمالك بالنهائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حصد فريق الأهلي لقب السوبر المصري رقم 15 في تاريخه، بعدما فاز على الزمالك بنتيجة 7 / 6 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي.

ونجح الأهلي في تعزيز تفوقه على الأهلي ليحصد اللقب متفوقا على الزمالك في السوبر للمرة الخامسة في تاريخه.

يذكر أن فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا بنتيجة هدفين لهدف واحد، أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر.

لعب الأهلي مع الزمالك 9 مباريات في بطولة كأس السوبر المصري عبر تاريخها، فاز الأهلي في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات تم حسم نتيجتها بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، تفوق الأهلي في مباراتين منها وتفوق الزمالك في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 10 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 239 مباراة في مختلف البطولات، فاز الأهلي في 106 مباريات وفاز الزمالك في 55 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 361 هدفاً وسكنت شباكه 249 هدفاً.

لعب الأهلي 10 مباراة في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، فاز في 13 مباراة، وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدف، وحسمت ضربات الترجيح من نقطة الجزاء المباريات الستة التي انتهت بالتعادل، فاز الأهلي في ثلاثة منها وخسر ثلاثة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، فاز بكأس البطولة 14 مرة، وفاز الزمالك بكأسها 4 مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.



إمام عاشور عبد الله السعيد



بن تايك وطاهر محمد طاهر



تألق محمد عواد



جانب من مباراة الأهلى والزمالك نهائى كأس السوبر المصرى



جماهير نادى الزمالك



جمهور الأهلى



جمهور الزمالك



حسام عبد المجيد ووسام أبو على



حسام ووسام



حسين الشحات خلال المباراة



حسين الشحات



طاهر محمد طاهر خلال المباراة



طاهر وبن تايك



عواد



فريق الأهلى



لقاء الأهلى والزمالك نهائىى السوبر المصرى



مباراة الأهلى والزمالك نهائى كأس السوبر المصرى



مباراة الأهلى والزمالك



محمد الشناوى



محمد عواد وبن تايك



محمد عواد



نهائى السوبر المصرى الأهلى والزمالك



نهائى السوبر المصرى



نهائى كأس مصر



وسام أبو على نهائى السوبر المصرى



وسام أبو على



أصابة طاهر محمد طاهر



الأهلى والزمالك الشوط الثانى



الزمالك والأهلى الشوط الثانى



الشوط الثانى



جانب من أحدث الشوط الثانى



حسام عبد المجيد الشوط الثانى



خروج طاهر محمد طاهر



عمر جابر



يوسف أيمن تبديل



يوسف أيمن لجظة نزوله لأول مرة مع الاهلى