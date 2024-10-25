يوروبا ليغ: فوز أول لروما وأياكس يتصدر موقتا

الرياص - اسماء السيد - روما : حقق روما الإيطالي انتصاره الأول في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم في نسختها الجديدة بفوزه على دينامو كييف الأوكراني 1 0 الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ويدين روما بفوزه إلى الوافد الجديد من جيرونا الإسباني المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي سجل هدف اللقاء في الدقيقة 23 من ركلة جزاء بعد خطأ من تاراس ميخافكو على توماسو بالدانسي داخل المنطقة المحرّمة.

وبات دوفبيك أول لاعب أوكراني يسجل في مرمى فريق من بلاده في "يوروبا ليغ" حسب "أوبتا" للاحصاءات.

وكان روما اكتفى بنقطة يتيمة من المرحلتين الماضيتين بعد تعادل أمام أتلتيك بلباو الإسباني 1 1 وخسارة أمام إلفسبورغ السويدي 0 1.

ويواجه نادي العاصمة الإيطالي ظروفا صعبة هذا الموسم بعدما أطاحت ادارة النادي أيقونته دانييلي دي روسي من قيادة الفريق وعينت الكرواتي إيفان يوريتش بدلا منه، حيث يحتل حاليا المركز العاشر في ترتيب الدوري المحلي.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات مع ثمانية فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار. يتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية.

وارتقى أياكس الهولندي إلى الصدارة موقتا برصيد 7 نقاط بفوزه العريض على مضيفه قره باغ الأذربيجاني 3 0.

واستفاد أياكس من النقص العددي في صفوف قره باغ الذي خاض اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب وسطه البرازيلي جوليو روماو بعد 15 دقيقة من صافرة البداية، ليسجل ثلاثيته عبر كينيث تايلور (36) وفوت فيخورست (74 من ركلة جزاء) والانكليزي تشوبا أكبوم (77).

وعاد الحكم ليرفع البطاقة الحمراء في وجه إلفين كافارجولييف في الدقيقة 79، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بتسعة لاعبين.

وانتزع أياكس المركز الأول موقتا بفارق الأهداف عن غلطة سراي التركي الفائز على ضيفه إلفسبورغ 4 3 الأربعاء في اسطنبول في افتتاح الجولة، بانتظار بقية المباريات.

ولحق أينتراخت فرانكفورت الألماني الثالث وميدتيلاند الدنماركي الرابع بكل من أياكس وغلطة سراي وبودو غليمت الفائز على مضيفه براغا البرتغالي 2 1 الأربعاء، بفوز الاول على ضيفه أر أف أس اللاتفي بهدف السويدي هوغو لارسون (79)، والثاني على ضيفه سان جيلواز البلجيكي 1 0، سجله السنغالي عثمان دياو (18).

وحقق ريال سوسييداد الإسباني فوزه الأول في المسابقة وجاء على حساب مكابي تل أبيب الاسرائيلي 2 1، على غرار فيرينتسفاروش المجري الفائز على ضيفه نيس الفرنسي 1 0.