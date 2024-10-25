شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم: أهدى السوبر لجماهير الأهلي.. ويحيى عطية الله: مبروك علينا البطولة والان مع تفاصيل الخبر

عبّر رضا سليم ويحيى عطية الله نجما الأهلي عن سعادتهما بتتويج فريقهما بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وأضاف سليم خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "أهدي بطولة لقب السوبر المصري لجماهير النادي الأهلي رقم واحد في العالم"، ليرد عليه زميله يحيى عطية الله: "مبروك علينا البطولة".

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب محمد بن زايد .