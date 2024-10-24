مكياج وتسريحات شعر النجمات في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:58 مساءً - غصّت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي 2024 بدورته السابعة، التي بدأت اليوم في 24 أكتوبر وتنتهي في 1 نوفمبر، بعدد كبير من النجوم والنجمات العرب. ومنذ بدء توافدهم، لفتوا الأنظار بأناقة إطلالاتهم، لاسيّما النجمات اللواتي تألقن بإطلالات راقية وأناقة طغت عليها البساطة والنعومة. يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته لهذا العام، سيشهد مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم. وبهدف تمكين المرأة في صناعة السينما ستصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44 في المئة.

تابعيناً إذاً في الآتي؛ لنرصد لكِ أساليب مكياج وتسريحات شعر تألّقت بها نجمات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2024؛ فشاركينا رأيكِ بها.

يسرا بمكياج عيون فضي وتسريحة الشعر الويفي المنسدل

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النجمة يسرا بدت كالفراشة على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان الجونة 2024، بفستانها الأزرق النيلي الطويل ذي الأكمام الطويلة الفضفاضة، وقد نسّقت معه مكياجاً باللون الفضي مع الأيلاينر الأسود على منبت الرموش، وأحمر شفاه خفيفاً باللون النيود الطبيعي، ومكياجاً مشرقاً للبشرة بتغطية كاملة ونغمات مشمشية متوهّجة. في المقابل، اختارت تسريحة الشعر القصير الويفي المنسدل بالفرق الجانبي.

في هذا السياق، ما رأيكِ بأن تتذكري معنا أفضل تسريحات الشعر والمكياج في مهرجان الجونة السينمائي في الدورة السابقة

درة زروق برسمة الأيلاينر المجنح وتسريحة ذيل الحصان العالي

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درة زروق وكعادتها، اختارت إطلالة أنثوية لا تشوبها شائبة؛ حيث نسّقت فستانها ومكياجها وتسريحة شعرها بأسلوب متقن؛ فجاءت متكاملة من النواحي كافة. فقد تألّقت بفستان طويل باللون الأحمر الغامق بقَصة الأوف شولدر، تميز بقَصته الضيّقة وجاء مطبّعاً ببتلات الورد، واختارت معه مكياج عيون باللون الفضي مع رسمة الأيلاينر الأسود العريض الذي يمتد على كامل منبت الجفن العلوي وينتهي مجنحاً وبارزاً خارج العين؛ جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه النيود المحدد بالنيود الغامق، ومكياج بشرة مصقولاً أضاءه البلاشر الكثيف البارز على أعلى الخدود. كذلك، تألّقت بتسريحة ذيل الحصان العالي بالفرق النصفي والغرة المشدودة بإتقان وبالكامل إلى الخلف.

مايان السيد بمكياج ناعم وتسريحة الشعر الناعم

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الممثلة الشابة مايان السيد تألّقت في افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة شبابية أنثوية في آن؛ فلفتت الأنظار على السجادة الحمراء؛ فقد تألّقت بفستان ناعم باللون الأسود، نسّقته مع مكياج عيون ناعم بدرجات محايدة قريبة إلى لون بشرتها، مع الرموش الجريئة التي سلّطت الضوء على عينيها وجعلتهما أوسع وأكبر حجماً. أما أحمر الشفاه فجاء باللون الخوخي المشرق، فيما أتى مكياج البشرة كريمياً مضيئاً بتغطية متوسطة وبنغمات مشمشية مشرقة. واللافت كانت تسريحة شعرها الجذابة التي أبرزت من خلالها جمال شعرها الطويل؛ إذ اختارت تسريحة الشعر المالس بالأطراف المموّجة مع الغرة البف المسحوبة إلى الخلف والمثبّتة بأكسسوار أسود ناعم.

أروى جودة بمكياج سموكي وتسريحة الكعكة العالية

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الممثلة أروى جودة التي تتميز بإطلالاتها البارزة والجريئة والمتفردة، كانت حاضرة على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان الجونة 2024، واختارت لإطلالتها فستاناً طويلاً بقَصة ضيّقة ومن دون أكتاف، ونسّقت معه مكياجاً جذاباً أبرز ملامح وجهها بأسلوب ناعم؛ حيث اختارت مكياج عيون سموكي ناعماً بألوان غامقة مع لمسة مضيئة تحت الحاجب، إلى جانب الرموش المستعارة وأحمر الشفاه الزهري المخملي، ومكياج البشرة الناعم المزين بالبلاش الزهري على أعلى الخدود. وأتت تسريحة الكعكة العالية مع خصلات الشعر الويفي المنسدلة على جانبي الوجه؛ لتبرز ملامح وجهها ومكياجها في آن.

هند صبري بمكياج ناعم وتسريحة كعكة الباليرينا

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النجمة هند صبري التي تشتهر بإطلالاتها الجمالية الناعمة غالباً، حضرت على السجادة الحمراء ولفتت الأنظار بإطلالتها الراقية، التي جاءت مرتكزة على فستان فضي طويل مطرّز بقَصة الأوف شولدر، ونسّقت معه مكياج عيون وردياً خافتاً وناعماً مع الكحل الرفيع على منبت الرموش العلوية، وطبقات عدة من الماسكرا. أما مكياج البشرة فأتى مصقولاً ومضيئاً بنغمات برونزية متوهّجة. فيما جاء أحمر الشفاه باللون النيود بدرجة قريبة إلى لون بشرتها. وأكملت إطلالتها بتسريحة كعكة الباليرينا بالفرق الجانبي والغرة الويفي المنسدلة على جانب الوجه.

أمينة خليل بمكياج ترابي وتسريحة الكعكة العالية المصقولة

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الفنانة أمينة خليل، التي دائماً ما تلفت الأنظار بتميُّز إطلالاتها الجمالية وفرادتها؛ فهي تختارها بما يتوافق مع أسلوبها وشخصيتها العفوية. وفي افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2024، تألّقت بفستان عصري باللونين البيج والأسود، الذي جاء بكتف واحدة وتميّز بقَصته الضيقة عند منطقة الصدر، فيما جاء فضفاضاً من الجهة السفلية. ونسّقت معه مكياج عيون ترابياً دافئاً أبرز ملامحها، تم فيه اعتماد ظلال العيون بالدرجات الترابية فوق الجفن العلوي مع الكحل الذي غمر منبت الرموش، إلى جانب أحمر الشفاه المات باللون النيود الوردي الغامق. فيما جاء مكياج البشرة ناعماً ومصقولاً. كذلك، تألّقت بتسريحة الكعكة المصقولة العالية بالفرق النصفي والغرة المسحوبة بالكامل إلى الخلف.

في هذا الإطار، ما رأيكِ بأن تشاهدي أفخم مجوهرات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي على مدار السنوات

إلهام علي بمكياج مونوكروم زهري وتسريحة الويفي المنسدلة

إلهام علي-تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي



الفنانة إلهام علي جاءت إطلالتها على السجادة الحمراء نابضة بالأنوثة والجمال بلمسات حيوية مشرقة؛ حيث اختارت فستاناً طويلاً مطرزاً باللون الوردي الخافت مع الأكمام الكابت، ونسّقت معه مكياجاً مونوكروم باللون الزهري، تم فيه تظليل الجفون بظلال العيون الزهرية المشرقة، مع الرموش البارزة والكحل البني داخل العين. وطغت اللمسات الزهرية بالدرجة نفسها على الخدود وأحمر الشفاه. ومع مكياجها، اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل بالفرق النصفي.

يسرا اللوزي بمكياج زهري- أخضر وتسريحة الشعر المالس المنسدل

يسرا اللوزي-تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي



من جهتها، تألّقت الفنانة يسرا اللوزي بفستان أنيق بقَصة الأوف شولدر، وقد تميّز باللون الوردي الزهري الفاتح. ونسّقت معه مكياج عيون عصرياً جذاباً، تم فيه دمج ظلال العيون الزهري اللامعة على الجفن العلوي مع ظل العين الأخضر الفاتح عند الزاوية الداخلية للعين، إلى جانب الكحل البني الذي غمر العين. فيما أتى مكياج البشرة متألقاً بنغمات زهرية مشرقة، مع أحمر الشفاه اللامع باللون الوردي. كذلك، تألقت بتسريحة الشعر المالس المنسدل بالفرق الجانبي.