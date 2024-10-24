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شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير المنطقة.. أرامكو تدشّن مركز تطوير البن السعودي في جازان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان، دشّنت أرامكو السعودية اليوم الخميس، مركز تطوير البن السعودي ضمن مبادرات المواطنة التي تقدمها الشركة لدعم زراعة، وإنتاج البن في المنطقة بالتعاون مع جمعية البر بمحافظة الداير، وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان.
جاء ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة جازان.
وأضاف: في هذا الإطار، نعتز بالشراكة مع عدد من الجهات والمؤسسات الاجتماعية، إذ نسعى إلى أن نكون روّادًا مؤثرين في تهيئة فرص اجتماعية واقتصادية مستدامة لتمهيد الطريق من أجل غدٍ أفضل، وخلق قيمة إضافية للحرف التقليدية والموارد الطبيعية التي تزخر بها المملكة، والإسهام في تطوير قطاع الصناعات الصغيرة، الذي يشكّل العمود الفقري والمحرك الأساس لنمو القطاع الخاص، إضافة لكونه مصدرًا مهمًا لتوفير آلاف الوظائف الجديدة".
ويمثّل إنشاء مركز تطوير البن السعوي منصة مهمة لتطوير زراعة وإنتاج البن على مستوى مناطق زراعته في المملكة، ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز المواطنة والتنمية البشرية والاقتصادية في مختلف المناطق.
وأضاف الجامع: كما أننا نسعى من خلال مبادرة أرامكو السعودية إلى زراعة وإنتاج البن في جازان، ورفع مستوى وعي المزارعين وكفاءتهم في التعامل مع البن في أثناء زراعته والعناية به وحصاده وتسويقه وزيادة نسبة إنتاجه.
إلى جانب رفع مستوى الجودة عن طريق إدخال المعدات المتطورة، والتدريب اللازم لمنسوبي المركز، وتقديم المساندة للمزارعين لرفع الطاقة الإنتاجية".
وتوسعت المبادرة بين عامي 2018 و2020 لتشمل 5 محافظات إضافية في منطقة جازان، وهي: فيفا، والريث، والعارضة، والعيدابي، وهروب، وامتدت استراتيجيًا إلى منطقة عسير.
وأسفرت المبادرة عن تدريب ودعم ما يتجاوز 1000 مزارع للبن السعودي، وزراعة أكثر من200 ألف شتلة، وتخفيض استهلاك المياه في زراعة البن بنسبة تتجاوز 60%.
ويكمّل المركز جهود الشركة في دعم الدورة الكاملة لإنتاج القهوة من الشتلة إلى المنتج النهائي .
جاء ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة جازان.
إنشاء البنية التحتيةويُسهم المركز في دعم جهود أرامكو السعودية لزراعة وإنتاج البن في المملكة، وإنشاء البنية التحتية والإمكانات اللازمة لتطويرها، ويشمل معملًا يحتوي على آلات تجفيف وتقشير وفرز وتعبئة وتغليف البن على أسس علمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 14 ألف طن من البن سنويًا، ويستخدم أحدث التقنيات لإنتاج شتلات البن بطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من 300 ألف شتلة سنويًا، بالإضافة إلى مختبر لرفع الجودة، وأماكن مخصصة لتقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين.
فرص اجتماعية واقتصادية مستدامةوتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، نبيل بن عبدالله الجامع: "نحرص في أرامكو السعودية على إرساء قيمة المواطنة التي تُعد إحدى قيمنا الأساس، عبر عدة برامج ومبادرات تُسهم في تنمية المجتمعات وتمكين الإنسان وتزويده بالمعرفة اللازمة لتطوير أعماله.
وأضاف: في هذا الإطار، نعتز بالشراكة مع عدد من الجهات والمؤسسات الاجتماعية، إذ نسعى إلى أن نكون روّادًا مؤثرين في تهيئة فرص اجتماعية واقتصادية مستدامة لتمهيد الطريق من أجل غدٍ أفضل، وخلق قيمة إضافية للحرف التقليدية والموارد الطبيعية التي تزخر بها المملكة، والإسهام في تطوير قطاع الصناعات الصغيرة، الذي يشكّل العمود الفقري والمحرك الأساس لنمو القطاع الخاص، إضافة لكونه مصدرًا مهمًا لتوفير آلاف الوظائف الجديدة".
كسب دخل مُستداموأضاف الجامع: "من واقع ما تتمتع به منطقة جازان من موارد طبيعية، فإن مبادرتنا الخاصة بالبن تهدف إلى تزويد مزارعي البن بالأدوات والموارد اللازمة والتدريب لتوسيع إنتاجهم من البن، ومساعدتهم لكسب دخل مُستدام ودعم مجتمعاتهم.
ويمثّل إنشاء مركز تطوير البن السعوي منصة مهمة لتطوير زراعة وإنتاج البن على مستوى مناطق زراعته في المملكة، ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز المواطنة والتنمية البشرية والاقتصادية في مختلف المناطق.
إضافة تنمويةويُعد المركز إضافة تنموية عالية القيمة لتمكين مزارعي منطقة جازان من التوسع في زراعة البن، وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ يعزز نمو صناعة القهوة في المنطقة وزيادة إسهاماتها في سوق البن بالمملكة.
وأضاف الجامع: كما أننا نسعى من خلال مبادرة أرامكو السعودية إلى زراعة وإنتاج البن في جازان، ورفع مستوى وعي المزارعين وكفاءتهم في التعامل مع البن في أثناء زراعته والعناية به وحصاده وتسويقه وزيادة نسبة إنتاجه.
إلى جانب رفع مستوى الجودة عن طريق إدخال المعدات المتطورة، والتدريب اللازم لمنسوبي المركز، وتقديم المساندة للمزارعين لرفع الطاقة الإنتاجية".
5 محافظات إضافيةالجدير بالذكر أن المركز يأتي استكمالًا لمبادرة أرامكو السعودية في سعيها لدعم زراعة وإنتاج البن في المملكة، والتي انطلقت عام 2016 في الداير، بهدف إنشاء البنية التحتية والإمكانات اللازمة لتطوير زراعة وإنتاج البن في المملكة.
وتوسعت المبادرة بين عامي 2018 و2020 لتشمل 5 محافظات إضافية في منطقة جازان، وهي: فيفا، والريث، والعارضة، والعيدابي، وهروب، وامتدت استراتيجيًا إلى منطقة عسير.
وأسفرت المبادرة عن تدريب ودعم ما يتجاوز 1000 مزارع للبن السعودي، وزراعة أكثر من200 ألف شتلة، وتخفيض استهلاك المياه في زراعة البن بنسبة تتجاوز 60%.
ويكمّل المركز جهود الشركة في دعم الدورة الكاملة لإنتاج القهوة من الشتلة إلى المنتج النهائي .