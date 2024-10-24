مهرجان الجونة السينمائي الدولي ينطلق بفيلم "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتاً"

ميرنا وليد - بيروت - اختارت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي فيلم "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتاً" كفيلم افتتاح لدورته السابعة، التي تبدأ مساء اليوم، بعد أن تعذر عرض فيلم "آخر المعجزات" بسبب رفض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر التصريح بعرضه.



بفضل هذا التعديل، تمكن المهرجان من تجاوز أزمة فيلم "آخر المعجزات" قبل ساعات قليلة من انطلاقه. يُذكر أن فيلم "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتاً" حصل على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي.

تدور أحداث فيلم "آخر المعجزات"، الذي تم استبداله، حول مجموعة من ركاب قطار أوقفتهم ميليشيا عسكرية خلال عملية تطهير عرقي في البوسنة والهرسك عام 1993، حيث يبرز شجاعة رجل واحد من بين 500 راكب يتصدى لهم.

تستعد إدارة المهرجان لعرض 71 فيلمًا روائيًا ووثائقيًا، من 40 دولة، تضم 55 فيلمًا روائيًا طويلًا و16 فيلمًا قصيرًا، ستة منها تعرض للمرة الأولى عالميًا، بينما تمثل 12 تجربة أولى لمخرجيها.

كما يتضمن حفل الافتتاح فقرة خاصة لتكريم الممثلين الراحلين خلال العام الماضي. تستمر فعاليات الدورة السابعة من المهرجان حتى الأول منتشرين الثاني المقبل. يكرم المهرجان عددًا من الممثلين من بينهم محمود حميدة، الذي سيُمنح جائزة الإنجاز الإبداعي، بالإضافة إلى تكريم السينمائيين جوانا حاجي توما وخليل جريج.