الحسناء المكسيكية أديلا نوريغا تحتفل بعيد ميلادها الـ 53

ميرنا وليد - بيروت - تحتفل النجمة المكسيكية أديلا نوريغا، اليوم بعيد ميلادها الـ 53. تُعتبر أديلا واحدة من أبرز نجوم الدراما التلفزيونية، حيث بدأت مسيرتها الفنية في سن الخامسة عشر من خلال التمثيل في التيلينوفلا "خوانا إيريس".

بعد نجاحها في هذا العمل، تألقت في العديد من المسلسلات المميزة مثل "يسينيا" و"كوينسيانيرا"، والتي ساهمت في تعزيز مكانتها في عالم الترفيه. وفي العام 1993، انتقلت إلى الولايات المتحدة لتواصل مسيرتها الفنية في مسلسل "غوادالوبي"، ثم انتقلت إلى كولومبيا لتظهر في "ماريا بونيتا" في عام 1995.

عادت إلى المكسيك عام 1997 لتلعب دوراً رئيسياً في "ماريا إيزابيل"، وهو الدور الذي منحها جائزة TV y Novelas لأفضل ممثلة شابة. تُعرف أديلا بموهبتها الاستثنائية وجاذبيتها على الشاشة، ولا يزال لها تأثير كبير في قلوب محبيها.

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