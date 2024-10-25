الأهلي بطلاً للسوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح

الشارقة - اميمة ياسر - توّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب محمد بن زايد .

سجل للأهلي ، كلاً من : محمد مجدي أفشة ، عمر كمال عبد الواحد ، مروان عطية ، عمرو السولية ، بيرسي تاو ، يحيى عطية الله ، حسين الشحات ، وأهدر للأهلي ، كلاً من : رضا سليم ،يوسف ايمن

وسجل للزمالك ، كلاً من : عبد الله السعيد ، حسام عبد المجيد ، ناصر منسي ، زيزو ، محمد السيد ، ميشالاك ، وأهدر للزمالك ، كلاً من : حمزة المثلوثي ، شيكابالا وعمر جابر.