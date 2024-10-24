تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Oppo Find X8 وOppo Find X8 Pro بمعالج Dimensity 9400

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم بشكل رسمي عن الإصدارات الجديدة من هواتف Oppo Find X8 وOppo Find X8 Pro، والتي تنطلق بمعالج Dimensity 9400، وإعدادات مميزة للكاميرة.

انطلق هاتف Find X8 بشاشة LTPO OLED بتصميم مسطح بحجم 6.59 إنش، وجودة عرض FHD+، مع معدل تحديث متغير من 1-120Hz.

بينما ينطلق هاتف Find X8 Pro بشاشة LTPO OLED بحجم 6.78 إنش، ونفس مواصفات جودة العرض ومعدل التحديث المميزة للإصدار الرئيسي، كما تتميز الشاشة في هذا الإصدار بإنحناء micro من الإتجاهات الأربعة، أيضاً يدعم كلا الإصدارين سطوع بنسبة 1600 nits، وسطوع مركزي بنسبة 4500 nits مع محتوى HDR.

كما يتميز كلا الإصدارين بكاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة أيضاً.

وتعد الكاميرة من بين نقاط التسويق الأولى في سلسلة هواتف Find X8، حيث تتميز وحدة الكاميرة بتصميم دائري، إلا أن الحلقة المحيطة بوحدة الكاميرة تأتي بتصميم أصغر مقارنة بإصدار الشركة السابق Find X7.

ويضم Find X8 مستشعر Sony LYT-700 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.56 وبعد بؤري 24مم، وميزة التثبيت البصري، ومستشعر ISOCELL JN5 بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع ببعد بؤري 15مم، كما تتضمن الإعدادات مستشعر IMX882 بعدسات pericope لتكبير بصري حتى 3 مرات مع ميزة التثبيت البصري.

ويأتي إصدار Pro بمستشعر periscope إضافة بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 6 مرات وتضم الكاميرة مستشعر IMX858، بحجم 1/2.51 إنش، وفتحة عدسات f/4.3، مع دعم التثبيت البصري، كما يضم هذا الإصدار مستشعر LYT-808 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.4.

أيضاً يضم كلا الإصدارين محرك الصور “HyperTone” الذي يعمل على دمج 9إطارات RAW في كل صورة للقطات بوضوح أعلى وتصوير ديناميكي، مع خفض التشويش في الصورة، كما تدعم Oppo الكاميرة بتقنية “Hasselblad Portrait”، مع إختيار جديد لتصوير LivePhoto.

,يضم إصدار Pro زر مخصص للكاميرة والذي يعرف ب“Quick Button” والذي يتيح إطلاق الكاميرة بشكل سريع عن طريق النقر المزدوج، كما يعمل كغالق مخصص للكاميرة، ويدعم التكبير أو تصغير اللقطة، كما يأتي هذا الإصدار بزر المنزلق للتنبيهات.

وتعد سلسلة Find X8 أولى الإصدارات التي تنطلق بمعالج Dimensity 9400، مع نظام تبريد جديد بطبقات من الجرافيت مع غرف بخار، وأيضاً هلام موصل للحرارة داخل اللوحة الأم مباشرة.

أيضاً ينطلق الهاتفين بواجهة ColorOS 15 التي تجلب العديد من مميزات الذكاء الإصطناعي، وتصميم جديد، وينطلق Find X8 بقدرة بطارية 5630 mAh، ويأتي إصدار Pro بقدرة بطارية 5910 mAh، ويدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، وينطلق الهاتفين بميزة دعم IP69 لمقاومة الماء والغبار.

وينطلق Oppo Find X8 بإختيارات ألوان تتضمن الأسود والأبيض، والأزرق، وأيضاً اللون الوردي، على أن يتوفر في الأسواق بسعر يبدأ من 590 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

بينما ينطلق هاتف Find X8 Pro بإختيارات ألوان تتضمن الأسود، والأبيض، والأزرق بسعر يبدأ من 745 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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