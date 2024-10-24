234 طالباً وطالبة.. جامعة المهرة تحتفل بتخرج أولى دفعاتها

المنامة - ياسر ابراهيم - احتفلت جامعة المهرة، اليوم الخميس، بتخريج الدفعة الأولى من طلابها بعدد 234 طالباً وطالبة، تحت شعار "حلم تحقق" بحضور وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، ومحافظ المهرة محمد علي ياسر ورئيس الجامعة الدكتور أنور محمد كلشات والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبد الله نیمر.

وفي كلمته، هنأ المحافظ "بن ياسر" الطلاب الخريجين وأسرهم بهذه المناسبة، مشيداً بما تحققه جامعة المهرة من نجاحات وخطوات كمنجز علمي وتاريخي بارز يسهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي في المحافظة، مثمنا جهود قيادة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في تحسين العملية التعليمية وتطوير كوادرها رغم حداثة عهدها.

من جانبه، أشار رئيس الجامعة، إلى النجاحات التي حققتها الجامعة منذ تأسيسها؛ وذلك بجهود العمل المؤسسي المشترك بين الكوادر الإدارية وأعضاء هيئة التدريس وفق خطة استراتيجية خمسية.

ولفت الدكتور كلشات، إلى أن الجامعة تحقق نجاحات كبيرة رغم شحة الإمكانيات، مناشداً رئيس مجلس القيادة الرئاسي باعتماد ميزانية تشغيلية كافية للجامعة لمواصلة تقدمها، معبراً عن شكره للدعم المستمر من قبل السلطة المحلية بالمحافظة.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات، من بينها قصائد شعرية، ورقصة الهبوت التراثية، وعرض نشيدا خاصا بجامعة المهرة، إلى جانب تكريم الداعمين والطلاب الأوائل من الأقسام المختلفة في كلية التربية وكلية العلوم الإدارية وكلية العلوم التطبيقية والصحية وكلية التعليم المفتوح.