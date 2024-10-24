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رئيس الدولة يعزي الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي

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ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، عبر خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية في أنقرة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والصبر والسلوان لذوي الضحايا.
وأكد سموه، خلال الاتصال الهاتفي، تضامن دولة الإمارات مع تركيا ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
من جانبه، شكر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، صاحب السموّ رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات من كل مكروه، منوهاً بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وشعبيهما.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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