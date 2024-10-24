إعلان فوز دانييل تشابو بانتخابات الرئاسة في موزمبيق

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، فوز دانييل تشابو مرشح الحزب الحاكم في موزمبيق بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأفادت اللجنة بأن تشابو فاز بنسبة 70,67% من الأصوات على المستوى الوطني، يليه المرشح المستقل فينانسيو موندلين بنسبة 20,32% من الأصوات.

وحل أوسوفو مومادي مرشح حزب "رينامو" المعارض في المركز الثالث بحصوله على 5,81% من إجمالي الأصوات.

وتعني نتائج الانتخابات، التي جرت في 9 أكتوبر الجاري، أن حزب جبهة تحرير موزمبيق "فريليمو" الحاكم، الذي تولى السلطة منذ حصول البلد الواقع في منطقة أفريقيا الجنوبية على استقلاله عن البرتغال في 1975، سيستمر في الحكومة.

ومن المقرر أن يترك الرئيس الحالي فيليبي نيوسي، الذي ينتمي إلى حزب "فريليمو"، منصبه بعد أن قضى الحد الأقصى المسموح به وهو فترتان.