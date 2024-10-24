بوتين يجدد شرط بلاده لإنجاز اتفاق سلام مع أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من أنّ أيّ اتفاق سلام مع كييف يجب أن يرتكز "على الوقائع الميدانية" في جبهات القتال.

وقال بوتين، في مؤتمر صحافي خلال قمة "بريكس" في قازان "نحن مستعدون للنظر في أيّ مفاوضات سلام ترتكز على الوقائع الميدانية".

وتواصل روسيا تحقيق تقدم ميداني في جبهات القتال وتعلن من حين لآخر، السيطرة على قرى وبلدات وتجمعات سكنية في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا، في 30 سبتمبر 2022، ضم أربع مقاطعات أوكرانية هي لوهانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون.

وتستمر سيطرة الجيش الروسي على ما يقرب من 20% من أراضي أوكرانيا.

من جهة أخرى، رحّب الرئيس الروسي، اليوم، بالتصريحات "الصادقة" للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب عن نيته إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين إن ترامب "قال إنه يريد أن يبذل كل ما يستطيع لوضع حدّ للنزاع في أوكرانيا. يبدو لي أنه يقول هذا الأمر بصدق. ونرحّب بالتأكيد بتصريحات مماثلة مهما كان مصدرها".