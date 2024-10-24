رشا بلال تتحدث عن شخصيتها في "العميل".. هذا ما كشفـ ـته!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية رشا بلال الجمهور مجموعة صور من مسلسل "العميل" وثقت مشاهد مختلفةمن العمل.

وكشفت رشا في التعليق عن صعوبة رحلة شخصية "خولة" التي تؤديها، وقالت: "رحلة خولة صعبة كتير ولسا اللي جاية أصعب جاهزين !؟ خبروني من أي بلد عم تحضرونا !؟"

يذكر أن مسلسل "العميل" من بطولة الممثلين أيمن زيدان، يارا صبري، سامر إسماعيل، فادي صبيح، رشا بلال، أيمن رضا، و الممثلين اللبنانيين عبدو شاهين، وسام فارس، طلال الجردي، هند باز، ميا سعيد.

وتدور قصة المسلسل حول الأخوين أمير ووسام اللذين يفرقهما القدر منذ الصغر، يكبر أمير ليصبح ضابط شرطة، لكنه ينضم لعصابة كجزء من عملية سرية، بينما أخوه وسام، الذي اختطف عندما كان طفلاً، يكبر ليصبح جزءاً من نفس العصابة.

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