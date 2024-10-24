فرنسا توجه نداء بشأن الوضع في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، نداء إلى المجتمع الدولي بشأن الوضع في لبنان.

وقال بارو إن المقترح الفرنسي-الأميركي لا يزال يشكل الأساس لوقف إطلاق النار في لبنان، مضيفا أن التنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة 1701 لا يزال هدف الجهود الدبلوماسية.

وأضاف الوزير الفرنسي، على هامش المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي تنظمة فرنسا بحضور العديد من الدول والمنظمات الدولية، أن على لبنان إنهاء الفراغ الرئاسي الذي دام عامين وانتخاب رئيس جديد، واصفا عدم وجود رئيس لبناني منتخب بأنه "غير معقول".

وأردف بارو، في مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس قائلا "للحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات، لتمثيله على طاولة المفاوضات في المستقبل، يجب أن يكون للبنان رئيس دولة".