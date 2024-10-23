توافد النجوم على مدينة الغردقة لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - توافد عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني إلى مدينة الغردقة، استعداداً لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي المقرر إقامته مساء غد الخميس الموافق 24 أكتوبر.
ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.
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توافد النجوموثقت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة على "إنستغرام" لحظة توافد ووصول هؤلاء النجوم، ومن بينهم أسماء جلال وحسين فهمي ويسري نصر الله وفتحي عبد الوهاب وأنس بوخش ولبلبة ويسرا ورجل الأعمال محمد حديد ويسرا اللوزي.
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أبرز المكرمين بالدروة السابعة لمهرجان الجونةيكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة لهذا العام 2024 عدداً كبيراً من النجوم، منهم الفنان محمود حميدة، كما يكرم المهرجان أيضاً كلاً من جوانا حاجي توما، وخليل جريج، وهما سينمائيان لبنانيان، شملت مسيرتهما التي انطلقت في التسعينيات، فنون الفيديو والتصوير والأفلام السينمائية. ورغم أنّ فنهما يتعمّق في مجموعة متنوعة من المواضيع، يظلّ افتتانهما بالقصص، حقيقية كانت أو خيالية، هو جوهر أعمالهما المشتركة.
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مهرجان الجونة السينمائييعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.
ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».