أصالة تواصل جولتها في دول الخليج بحفل كويتي

تواصل الفنانة أصالة جولتها بالدول العربية التي بدأتها منذ الموسم الصيفي بحفلها في المملكة العربية السعودية، حيث أعلن مسرح أرينا الكويت تقديم أصالة حفلًا غنائيًا في الكويت يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وتطرح تذاكر الحفل مساء اليوم (الأربعاء).

يأتي حفل أصالة بالكويت بعد إحيائها حفلًا غنائيًا في مسقط عاصمة سلطنة عمان يوم 29 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

كما تستعد أصالة لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

كانت أصالة قد نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" بوستر أغنيتها الجديدة "بعض الأحيان"، والتي طرحتها مؤخراً عبر قناتها على موقع "يوتيوب" وحققت مشاهدة عالية فور طرحها.

وعلقت على البوستر كشفت من خلاله صعوبات تقديمها هذه الأغنية قائلة: "هالأغنيه حفظتها بأوقات صعبة وكانت البلسم لهالوقت الصعب حفظتها حفظ ناضجة مرق بحياتي من المشاعر أدق تفاصيلها بالحلو واللي ما كان".

أضافت: "سجّلتها بساعات طويله وآخر شي غنيتها مرّة واحدة من غير أي وقفة وتركت اللي سمعتوه متل ما قلته متسلسل بالشعور متل ما حسيته غنّيته بفطرة شعوري بمغامرات حنجرتي وعشوائية ذكرياتي بهدوء سيطر عليه عقلي وانفعالات خارجة عن سيطرتي.. كتير بحب هالأغنيه وبعتبرها حبّة دوا للروح تشفيها بعالم صار أحوج للفن والموسيقى ليفصل ما بين الأهوال".

وأوضحت أصالة: "شكراً سموّ الأمير فيصل بن تركي بن ناصر على اختياري لأداء هالمشهد الموسيقي الطربي المتماهي كلاماً من إبداعك مع لحن من أجمل ما يكون للغالي الملحن الكبير أحمد الهرمي ووزّعها موزّع شاطر وحساس ( زيد نديم) بتمنّى هالأغنيه قدّ ما حبيتها تحبوها".

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