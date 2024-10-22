في يوم ميلاد نجل تامر حسني.. شاهدوا دعاء بسمة بوسيل وأمنياتها لأطفالها الثلاثة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:52 مساءً - احتفل، أمس، الفنان تامر حسني وزوجته السابقة بسمة بوسيل بيوم ميلاد نجلهما آدم، في حفل مميز اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

أمنية بسمة بوسيل لأطفالها

خلال الساعات الماضية، نشرت بسمة بوسيل عدداً من الصور التي كشفت عن الاحتفال المميز بيوم الميلاد، بدايةً من الديكور والكعكة والأجواء المبهجة التي عاشها الأطفال في الحفل، وكتبت تعليقاً على الصور؛ قامت من خلاله بالدعاء لأطفالها، قالت فيه: "اللهم إني أستودعك أولادي دائماً وفي كل مكان غابت عنهم عيني وعينك لم تغب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك وجلالك. اللهم يسّر لهم كل عسير ووفقهم واجعل التوفيق حليفهم إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك أن تعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، واجعلهم من المعافين من البلاء برحمتك يا الله".

وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصور وهنأوا آدم بيوم ميلاده، وتمنوا أن تتحقق كل أمنيات بسمة لأطفالها، وأشاد الكثير منهم بالعلاقة القوية التي حافظ عليها تامر وبسمة؛ من أجل صحة أبنائهما بعد الانفصال.

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علاقة بسمة بوسيل بتامر حسني

علاقة تامر حسني ومن أكثر العلاقات التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا، فعلى الرغم من مرور عام كامل على انفصالهما، إلا أن العلاقة لم تنقطع بينهما، ولا يزال تامر حاضراً في أغلب المواقف التي تتطلب وجوده كأب وزوج، فهو لم يفوّت أي احتفال خاص بأبنائه، سواء يوم ميلاد أو تخرج في المدرسة أو الاحتفال بالبطولات الرياضية ، حتى علاقتهكانت كلها دعم واهتمام، حيث ساعدها مجدداً على العودة للغناء ودعمها وقت غنائها تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، في موسم دراما رمضان الماضي، وحتى أغنية "البدايات" التي طرحتها منذ أشهر وحققت نجاحاً كبيراً.

وفي لقاءٍ سابق لبسمة بوسيل، حمست الجمهور لإمكانية عودتها مجدداً لتامر، حيث أكدت استمرار حبهما لبعضهما بعيداً عن مسؤولية الزواج والارتباط، لكنها أشارت إلى أن حلم العودة من جديد من المحتمل أن يتحقق.

بسمة بوسيل على الصعيد الفني

تعيش الفنانة المغربية بسمة بوسيل انتعاشة فنية، حيث روجت مؤخراً لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "هبدأ أعيش"، وذلك من خلال طرح البرومو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، التي من المقرر طرحها خلال أكتوبر الحالي. الأغنية من كلمات محمود سليم، وألحان علي الخواجة.

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