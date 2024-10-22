"حزب الله": استهداف قوة مشاة إسرائيلية بين العديسة والطيبة ودبابة في مسكفعام ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:00 من بعد ظهر اليوم الثّلثاء، قوّة مشاة إسرائيليّة بين العديسة والطيبة بصاروخ موجّه؛ وأصابوها إصابةً مباشرة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 03:00 من بعد ظهر اليوم، دبّابة "ميركافا" في مسكفعام بصاروخ موجّه، ما أدّى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".