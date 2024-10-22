"حزب الله": استهداف قوة مشاة إسرائيلية بين العديسة والطيبة ودبابة في مسكفعام ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح

كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:00 من بعد ظهر اليوم الثّلثاء، قوّة مشاة إسرائيليّة بين العديسة والطيبة بصاروخ موجّه؛ وأصابوها إصابةً مباشرة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 03:00 من بعد ظهر اليوم، دبّابة "ميركافا" في مسكفعام بصاروخ موجّه، ما أدّى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".
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