"النشرة": غارتان إسرائيليتان على بعلبك وتدمّر مبان سكنية ومحال تجارية بغارات على النبطية

ذكر مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، بأنّ "غارات إسرائيليّة استهدفت مجرى نهر الليطاني باتجاه ديرميماس- منطقة القصيبة، النميرية، حولا، الطيري، عيناثا، ديرعامص، رشكنانية، النبطية والشعيتية"، مشيرًا إلى أنّ "الغارات في النبطية أدّت إلى تدمير العديد من المباني السّكنيّة والتّجاريّة وعشرات المحال التّجاريّة والمقاهي".
بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي استهدف مبنى على تلال رأس العين في مدينة بعلبك لجهة حي العسيرة، وشنّ غارةً على بلدة البزالية شمال بعلبك".
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