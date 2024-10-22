أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن "غارة العدو الإسرائيلي في منطقة الجناح - محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة جديدة إلى استشهاد ثمانية عشر شخصا من بينهم أربعة أطفال فيما ارتفع عدد الجرحى إلى ستين شخصا".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 18 شهيدا من بينهم أربعة أطفال و60 جريحا في حصيلة جديدة لغارة العدو الإسرائيلي في منطقة الجناح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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