“بعض الأحيان”.. أصالة تكتسح يوتيوب في يومين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد يومين فقط من إطلاقها، تجاوزت أغنية النجمة أصالة نصري الجديدة “بعض الأحيان” حاجز 2 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”، مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته منذ الساعات الأولى من إصدارها.

الأغنية، التي جاءت بكلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر وألحان أحمد الهرمي، تواصل تصدرها للترند على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

التفاعل الكبير من جمهور أصالة ومحبيها مع الأغنية، بالإضافة إلى الإشادات بكلماتها وألحانها العذبة، ساهم في هذا النجاح السريع. توزيع الأغنية المميز من زيد نديم والمكساج والماسترينغ الذي قام به جاسم محمد أضافا لمسة متناغمة زادت من جماليتها.

من المتوقع أن تواصل أغنية “بعض الأحيان” تصدر قوائم الاستماع وتحقيق المزيد من النجاحات في الأيام المقبلة.